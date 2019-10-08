Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "(Çin ve Rusya, Suriye'de) Bizim batağa girdiğimizi görmekten en çok onlar mutlu olurdu. Burada milyarlarca dolar harcadığımızı görüp seviniyorlardı. Şu anda yapmamız gereken şeyi yapıyoruz. Artık eve dönme vakti geldi." dedi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ABD ile Japonya arasındaki ticaret anlaşmasının imza töreninin ardından gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularını yanıtladı.

Başkan Trump, Türkiye'nin operasyon düzenleyeceği bölgede 50 civarında ABD askeri bulunduğunu ve bunlara zarar gelmesini istemediğini belirterek, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a bizden kimseye zarar vermemelerini, bunun büyük bir sorun olacağını söyledim. Türkiye uzun süredir düşmanı olan PKK ile savaşıyor. Tüm bunların Obama yüzünden başladığına dair bugün bazı haberler okudum. Obama, Türkiye ve PKK arasında bir savaş başlattı." ifadelerini kullandı.

Daha önce Rahip Brunson konusunda Türkiye'nin ekonomisine büyük zararlar verdiğini savunan Trump, "Türkiye'ye bizim düşündüğümüzün dışında bir şey yaparlarsa, büyük oranda yok edilmiş bir ekonomi ile karşı karşıya kalacaklarını söyledim." diye konuştu.