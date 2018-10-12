TSK duyurdu! Yerle bir edildi

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Metina bölgesine 11 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak ve barınak ve silah mevzileri imha edilmiştir." ifadeleri yer aldı.
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