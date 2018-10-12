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TSK duyurdu! Yerle bir edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 08:24 | Son Güncelleme

TSK'dan yapılan açıklamada Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında çok sayıda hedef imha edildi.

TSK duyurdu! Yerle bir edildi

TSK'dan yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Metina bölgesine 11 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak ve barınak ve silah mevzileri imha edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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TSK Metina

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