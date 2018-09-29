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TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 16:50 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı" ifadesi kullanıldı.

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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TSK şehit Türk Silahlı Kuvvetleri kuzey ırak

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