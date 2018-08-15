TSK ve MİT'ten sınır ötesine önemli operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine bugün düzenlenen ortak operasyonda, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, MİT ile TSK'nın müşterek operasyonuyla İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PKK'nın en yaşlı üyelerinden 66 yaşındaki Özden'in etkisiz hale getirildiği operasyonla, PKK/KCK'ya yönelik sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
- Operasyona şehit Bedirhan'ın adı verildi
"Terörle kaynağında mücadele" kapsamında Sincar'a gerçekleştirilen operasyonla ilk terör saldırılarını 15 Ağustos 1984'te düzenleyen ve bu tarihi her yıl propaganda malzemesi olarak kullanan PKK'nın sınır ötesindeki sözde lider kadrosuna 15 Ağustos'ta ağır bir darbe indirilmiş oldu.
Öte yandan operasyona, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.
- Avrupa'da da faaliyet yürüttü
Terörist Özden, 1992-1996 yılları arasında Avrupa'da faaliyet yürüttü. 1996'da "PKK üyesi olmak" ve "Türklere ait iş yerlerine saldırıda bulunmak" suçlarından Almanya'da tutuklanan Özden, 1998'de tahliye edildi. KCK yürütme konseyi üyesi olan Özden, 2018'de sözde KCK Sincar eyalet sorumluluğuna getirildi.
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