HABER

TSK ve MİT'ten sınır ötesine önemli operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 23:13 | Son Güncelleme

PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine MİT ve TSK'nın düzenlendiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi - İsmail Özden, Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunuyordu - PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adının verildiği operasyonla terör örgütünün sözde lider kadrosuna ağır darbe vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine bugün düzenlenen ortak operasyonda, PKK'nın sözde elebaşlarından KCK yürütme konseyi üyesi "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, MİT ile TSK'nın müşterek operasyonuyla İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PKK'nın en yaşlı üyelerinden 66 yaşındaki Özden'in etkisiz hale getirildiği operasyonla, PKK/KCK'ya yönelik sınır ötesinde yürütülen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

- Operasyona şehit Bedirhan'ın adı verildi

"Terörle kaynağında mücadele" kapsamında Sincar'a gerçekleştirilen operasyonla ilk terör saldırılarını 15 Ağustos 1984'te düzenleyen ve bu tarihi her yıl propaganda malzemesi olarak kullanan PKK'nın sınır ötesindeki sözde lider kadrosuna 15 Ağustos'ta ağır bir darbe indirilmiş oldu.

Öte yandan operasyona, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi.

- Avrupa'da da faaliyet yürüttü

Terörist Özden, 1992-1996 yılları arasında Avrupa'da faaliyet yürüttü. 1996'da "PKK üyesi olmak" ve "Türklere ait iş yerlerine saldırıda bulunmak" suçlarından Almanya'da tutuklanan Özden, 1998'de tahliye edildi. KCK yürütme konseyi üyesi olan Özden, 2018'de sözde KCK Sincar eyalet sorumluluğuna getirildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettikTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik
Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederimErdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ismail özden mit PKK TSK Zeki Şengali

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara Keçiören Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı! AD menşeili markalara ruhsat vermeyecek!

Ankara Keçiören Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı! AD menşeili markalara ruhsat vermeyecek!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim

Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim

TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!

TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Rusya' açıklaması: Vize kaldırılıyor

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Rusya' açıklaması: Vize kaldırılıyor

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar 3 derece birden artacak! İşte İstanbul'da 16 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmini

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar 3 derece birden artacak! İşte İstanbul'da 16 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmini

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.