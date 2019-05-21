TSK'ya 3 binden fazla MPT-76 teslim edildi

ANKARA, (DHA) - SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca 3 binden fazla milli piyade tüfeğinin (MPT-76) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildiği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 3 binden fazla MPT-76'nın TSK'ya teslim edildiği belirtilerek, 'Şimdiye kadar MKE ve özel sektör tarafından 35 bin 500'den fazla silah üretilip TSK'nın hizmetine sunuldu. Toplamda bu sayı 96 binden fazla olacak' denildi.

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