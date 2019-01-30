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TŞOF Başkanı Apaydın’dan yeni yıl mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 23:17 | Son Güncelleme

Yeni yıl mesajı yayımlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Huzurlu, mutlu ve ekonomik anlamda daha çok güçlenmiş bir yıl olmasını bekliyoruz" dedi.Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Yeni yıl mesajı yayımlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Huzurlu, mutlu ve ekonomik anlamda daha çok güçlenmiş bir yıl olmasını bekliyoruz" dedi.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yeni yıl dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Yeni yılın tüm şoför esnafına ve tüm ülkeye hayırla gelmesini dileyen Apaydın, "2019’un kamyoncu, taksici, otobüsçü, dolmuşçu, servisçi, halk otobüsçü, nakliyeci esnafımız ve tüm şoför camiasına hayırla ve huzurla gelmesini diliyorum. Başta şoför camiamıza ve tüm ülkemize bereketli, bol kazançlı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Yeni yılda şoför esnafımızın tüm sorunlarına çözüm bulunması ve ticari akaryakıt desteği sağlanması gerekiyor. Geçtiğimiz yılda yaşanan olumsuz şartların etkileri bu yıl tamamen silinmeli. Huzurlu, mutlu ve ekonomik anlamda daha çok güçlenmiş bir yıl olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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