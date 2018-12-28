TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü Barkana’nın

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Duygun Erol Barkana, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne değer görüldü.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, 2018 yılı, TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törende, Yeditepe Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Duygun Erol Barkana, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanında "TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü"nü aldı.

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- Uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmalar

"Kontrol ve robotik sistemleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle, bilime önemli katkılarda bulunmuş 39 yaş altı akademisyenlere verilen TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne değer görülen Prof. Dr. Duygun Erol Barkana, Yeditepe Üniversitesi’nde "Medikal Robotlar", "Sosyal Robotlar" ve "İnsan-Robot İletişimi" alanlarında araştırmalarını sürdürüyor.

