TÜBİTAK desteklerini artık etki odaklı şekillendirecek

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal İstanbul Gedik Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Mandal, TÜBİTAK'ın desteklerinin bu yıldan itibaren çıktı ve etki odaklı olarak şekilleneceğini belirtti. İstanbul Gedik Üniversitesi Kariyer ve Rehberlik Merkezi tarafından 'Kariyer Planlaması ve Başarı' konulu konferansın konuğu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal oldu. Üniversitenin Kartal yerleşkesinde gerçekleşen konferansa TÜBİTAK Başkanı Mandal'ın yanı sıra İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, akademisyenler ve birçok öğrenci katılım sağladı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal nitelikli insan kaynağına vurgu yaparak, "Türkiye'nin hem kısa, hem de orta ve uzun vadedeki hedeflere bakıldığı zaman en önemli kazanımı insan kaynağı. Ama bu insan kaynağının geliştirilmesi gereken noktası ise daha nitelikli insan kaynağına dönüşümü. Şu an ülkemizin 2023 yılı hedeflerine bakıldığında dünyanın 10 büyük ekonomiden biri olmak istediği görülüyor. Bunun için nitelikli bilgi ve nitelikli insana ihtiyaç var. TÜBİTAK olarak bizim görev tanımlarımız içinde insan kaynağımızın araştırmacı kişiliğin daha fazla öne getirilmesi, girişimcilik süreçlerinin içerisinde yer alması ve milli teknoloji hamlemiz için gerekli olan insan kaynağının yetiştirilme süreçlerine katkı vermek var" ifadelerini kullandı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla bugün de burada İstanbul Gedik Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizle bir araya gelerek, onları bu konuda cesaretlendirebilmek için TÜBİTAK Başkanı kimliğimle ve hayat hikâyemi paylaşarak kendilerini bu konuda 'siz de gelecekte Türkiye'nin biliminde, araştırmasında, teknolojisinde yön veren nitelikli bireyler olmak için neler yapabiliriz' sorusuna birlikte yanıt vereceğiz." 2018 YILINDA 1.9 MİLYAR LİRALIK KAYNAK KULLANDIRILDI Kurum olarak 2018 yılında 1.9 milyar liralık bir kaynak kullandırdıklarını açıklayan TÜBİTAK Başkanı, "Bunun önemli bir kısmı hem akademide hem iş dünyasında oldu. 2019 yılında da bu kapsamda destek programlarımız devam edecek. 2018 ve önceki yıllarda daha fazla kapasitemizi geliştirme odaklı destek mekanizmamızı oluşturduk. Yani yeter ki araştırma, geliştirme yap noktasında. Ama ülkemizin hem ihtiyaçları hem de kaynaklarının kısıtlılığını göz önüne alarak daha etkin ve verimli süreç yönetimi noktasında, kaynaklarımızı daha fazla çıktı ve etki odaklı olarak programlarımızışekillendireceğiz" diye konuştu. "ÖĞRENCİLERİN KARİYERLERİNE IŞIK TUTACAK" İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik de, "İnsanların belli bir yerlere gelmesi kolay olmuyor. Bunlar büyük bir emek, çalışma ve diğer insanlara fayda sağlayarak oluyor. Bu anlamda öğrencilerimize büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Böyle değerli kişilerin üniversitemizi ziyaret etmesi öğrencilerimize deneyimlerini, kariyer yollarında nelerle karşılaşabileceklerini anlatarak bu konuda onlara ışık tutacağına inanıyorum" dedi. OKURKEN ÇALIŞMA FIRSATI "Öğrencilerimizin birçoğu hem okuyor hem de çalışıyorlar" diyerek sözlerine devam eden Hülya Gedik, "Bizim mottomuz zaten 'okurken çalış, çalışırken oku' şeklinde. Sanayi iş kolundan gelen bir üniversite olduğumuz için sahip olduğumuz işletmelerde öğrencilerimizi istihdam ediyoruz. Bu bizim için büyük bir güzellik oluyor. Sahip olduğumuz kurumlarda kendi öğrencilerimize böyle bir iş imkânı sağlayabilmemiz diğer üniversitelere göre de bize avantajlı bir durum yaşatıyor. Bu bakımdan İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencilerinin şanslı olduğunu düşünüyorum" şeklinde açıklamada bulundu. "ÖĞRENCİLERİN YETİŞMELERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ" İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu ise kürsüde yaptığı konuşmasında, "2023 Yılı hedefleri doğrultusunda kendi teknolojisini üreten, uygulayan, ihraç eden ve katma değer yaratan bir Türkiye hedefine ulaşmak için öğrencilerimizin yetişmelerine büyük önem vermekteyiz . Bu kapsamda, öğrencilerimizin alanlarında donanımlı ve kendilerine güvenleri tam olarak hayata atılmaları için onlara rol model olabilecek kişilerle bir araya gelmelerine özellikle önem veriyoruz" dedi. Rektör Utlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın üniversitelerinde öğrencilerle bir araya gelerek kendi kariyer yolculuğunu paylaşmış olmasının bu açıdan çok önemli olduğunu ifade etti.



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