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Tuğba Anlak’ı kızının gözleri önünde vuran zanlı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 12:40 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Tuğba Anlak’ı vuran şahsın eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı.Arnavutköy’de 31 Temmuz akşamı 6 yaşındaki kızının gözleri önünde platonik aşık Murat U.

Arnavutköy’de evinde temizlik yaparken 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Tuğba Anlak’ı vuran şahsın eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı.
Arnavutköy’de 31 Temmuz akşamı 6 yaşındaki kızının gözleri önünde platonik aşık Murat U. tarafından başından vurulan Tuğba Anlak hastanede yaşam mücadelesi verirken, şahısların eve geliş ve gidiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kişinin bir araba ile geldiği görülüyor. Daha sonra şahıslardan birinin bir evin balkonundan içeri girdiği görülüyor. İçeriden çıkan şahsın araca binerek kaçtığı görülüyor.

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