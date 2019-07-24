HABER

Tuğba Yurt, Bayburtluları coşturdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.07.2019 00:34 | Son Güncelleme

25.

Tuğba Yurt, Bayburtluları coşturdu

25. Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında konser veren ünlü sanatçı Tuğba Yurt, Bayburtluları coşturdu.

Pop müziğinin başarılı kadın yorumcularından birisi olan genç sanatçı Tuğa Yurt, Bayburt’ta ilk kez sahne aldı. Yurt, hareketli şarkılardan oluşan repertuvarı ile konser alanını dolduran yüzlerce hayranını coşturdu. 1,5 saatlik performansı boyunca bir an olsun yerinde durmayan ve sahnede adım atmadık yer bırakmayan genç sanatçı, hemen her şarkısına koro halinde eşlik eden yüzlerce kişiye teşekkür etti.

Konseri bir müddet izleyen ve Şırnak Valisi olarak atanan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan yaptığı konuşmada, Bayburt’u ve Bayburtlulara duyduğu sevgiyi dile getirip, vatandaşlardan helallik istedi.
Konsere Bayburt’tan ayrılan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Tuğba Yurt, Bayburtluları coşturdu

Tuğba Yurt, Bayburtluları coşturdu

Tuğba Yurt, Bayburtluları coşturdu

Tuğba Yurt, Bayburtluları coşturdu

Elsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladıElsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladı
Çin’de evcil hayvan kafeleri gençlerin uğrak yeri olduÇin’de evcil hayvan kafeleri gençlerin uğrak yeri oldu
Sezen Aksu’nun babası taburcu olduSezen Aksu’nun babası taburcu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Amerika'nın en seksi kötü kızı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

İlk Bergüzar mı aldattı yoksa Tan mı?

70 yaşında porno yıldızı oldu!

70 yaşında porno yıldızı oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.