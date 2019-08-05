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TÜGŞAV’dan evleri yıkılma aşamasında olan aileye yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:43 | Son Güncelleme

Batman merkeze bağlı Yaylıca köyünde oturan, daha önce evi ve ahırı çöktüğü için derme çatma bir evde yaşayan 7 çocuklu Bozkurt ailesine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı yardım eli uzattı.Çöken evin yerine yeni bir ev yapılması amacıyla vakıf tarafından alınan briket, asmolin ve çimentolar aileye teslim edildi.

TÜGŞAV’dan evleri yıkılma aşamasında olan aileye yardım

Batman merkeze bağlı Yaylıca köyünde oturan, daha önce evi ve ahırı çöktüğü için derme çatma bir evde yaşayan 7 çocuklu Bozkurt ailesine Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı yardım eli uzattı.
Çöken evin yerine yeni bir ev yapılması amacıyla vakıf tarafından alınan briket, asmolin ve çimentolar aileye teslim edildi. Muzaffer Bozkurt, daha önce defalarca resmi kurumlara başvurmasına rağmen, herhangi bir yardım alamadığını belirterek yardımlarından dolayı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Pekacar’a teşekkür etti.
Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar da, "Bozkurt ailesi, tavanı çökmesin diye tahtalarla tutturulan, pencereleri naylon ile kapatılmaya çalışılan ama bu naylonların da yırtıldığı, her yerinde deliklerin ve olukların açıldığı bir evde yaşıyor. Ev çökmek üzere ve bu ev çökerse sadece hasta bir baba, çaresiz bir anne ve günahsız 7 çocuk ölmeyecek, insanlık onuru da ölecek. Her şeyi devletten beklemek yerine, gayriinsani şartlarda yaşayan Bozkurt ailesine biz destek olmaya çalıştık. 9 nüfuslu ailenin yaşayabileceği güzel bir evi inşallah inşa edeceğiz. Ancak evi yapmakla ailenin ihtiyaçları bitmiyor. Hayırsever vatandaşlarımızı, yokluğun en acı halini yaşayan Bozkurt ailesine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

TÜGŞAV’dan evleri yıkılma aşamasında olan aileye yardım

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