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  4. Tuhaf gelebilir ama bu çözüm yolları evinizdeki kötü kokuları hemen giderecek!

Tuhaf gelebilir ama bu çözüm yolları evinizdeki kötü kokuları hemen giderecek!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çöp kutusuna yulaf koymak, tencerede yumuşatıcı kaynatmak... Saçma gelebilir ama bu ipuçları evdeki kötü koku gibi büyük bir sorunu çözerek hayatınızı sonsuza dek değiştirebilir. Gelin başlayalım!

Tuhaf gelebilir ama bu çözüm yolları evinizdeki kötü kokuları hemen giderecek!

Evinizin kötü koktuğunu düşünüyorsanız kontrol etmeniz gereken ilk yer buzdolabı veya çöp kutusudur. Bir kaseye biraz yulaf koyun ve kaseyi buzdolabına koyun ya da kokuyu emmek için doğrudan yulaf ezmesini koyun. Bu cankurtaran, kimyasal içermediği için etkili ve güvenlidir.

Yumuşatıcı harika bir üründür ve sadece çamaşır yıkamak dışında evde kullanmanın daha birçok yolu vardır. Bir ölçüm kabı yumuşatıcı alın ve kaynar suya dökün koku su ile buharlaşacak ve tüm evinize yayılacaktır. Kokuya başka bir şey eklemek için tarçın veya karanfil de kullanabilirsiniz.

Lavabodaki çöp öğütücüden hoş olmayan bir koku gelebilir artıklar bazen sıkışır ve ayrışmaya başlar. Bu noktada öğütücü spreyleri yardımcı olabilir, küçük bir tablet sizi herhangi bir can sıkıcı pislikten hızla kurtarabilir.

Greyfurt, limon veya portakal gibi narenciye yağları, nane veya okaliptüs gibi uçucu yağları kaynatmak da evinize hoş bir koku verebilir.

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Esansiyel yağ kullanmak istemiyorsanız, mutfağınızın güzel kokmasını sağlamanın bir başka harika yolu, biraz elma suyu ve tarçın çubuğunu az miktarda suyla bir tencerede kaynatmaktır.

Son olarak biraz şaşıracağınız bir yöntem olabilir. Soğuk bir ampulün üzerine biraz parfüm püskürtün ısındığında kokuyu her yere yayacaktır.

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