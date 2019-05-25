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TÜİK Başkanı Yağan, trafik kazasında yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 10:43 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (TÜİK) Yinal Yağan, şoförünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.

Muhammet BAYRAM-Caner ÜNİVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı (TÜİK) Yinal Yağan, şoförünün kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'da meydana geldi. Yasin Coşar yönetimindeki 06 BEL 683 plakalı otomobil, Esenboğa Havalimanı yönüne giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı. Arka koltukta oturan TÜİK Başkanı Yinal Yağan, hafif yaralanırken, şoförü yara almadan kurtuldu. Yinal Yağan, çağrılan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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