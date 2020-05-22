TÜİK Başkanlığı'na Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı

T\u00dc\u0130K'ten yap\u0131lan duyuruya g\u00f6re, Kurumun Ba\u015fkan Vekili Yinal Ya\u011fan, S\u00fcmer Holding'e Genel M\u00fcd\u00fcr olarak atan\u0131rken Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Muhammed Cahit \u015eirin ise T\u00dc\u0130K Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na getirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER S\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 sosyal mesafe \u00f6nlemi!Gizlice baba evine gitti, o ilimizde vakalar artt\u0131!Mide kanamas\u0131 belirtileri nelerdir? D\u0131\u015fk\u0131n\u0131z\u0131n rengine dikkat!