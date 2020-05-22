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  4. TÜİK Başkanlığı'na Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı

TÜİK Başkanlığı'na Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 19:30 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin atandı.

TÜİK Başkanlığı'na Muhammed Cahit Şirin vekaleten atandı

TÜİK'ten yapılan duyuruya göre, Kurumun Başkan Vekili Yinal Yağan, Sümer Holding'e Genel Müdür olarak atanırken Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin ise TÜİK Başkanlığına getirildi.

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