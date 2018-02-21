Tülleri yıkarken 2 kaşık şeker ekleyin bakın neler oluyor

Tül perdeleriniz, kirli hava, güneş, sigara dumanı ve kalorifer isi gibi birçok nedenden dolayı çok çabuk kirlenir ve zamanla rengi değişmeye, sararmaya başlarlar. Bir yıl içinde 4 -5 kereden fazla yıkanan perdeler, çok çabuk deforme olup yıpranmaya ve eskimeye başlar.

Sıcak suda yıkamayın

Tül perde beyazlatmak ve bozulmaması, uzun süre kullanabilmemiz için sıcak suda yıkamamalıyız. Perdelerinizi, 30- 40 derece gibi bir sıcaklıkta çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Perdelerinizin çok fazla buruşmaması ve zarar görmemesi için 400 devirden daha yüksek bir devirde sıktırmalısınız. Makinedeki yıkama bittiği an bekletmeden çıkarıp ılık bir ütüleme işlemi yapılarak yerine asmalısınız.

Toz şeker mucizesi

Tüllerinizin ilk günkü beyazlıklarına kavuşması için birkaç püf noktası vardır. Bunlardan ilki belki de bugüne kadar duymadığınız şeker çözümü. Tül perdelerinizi makineye attıktan sonra deterjan gözüne iki yemek kaşığı toz şeker koyun. Yıkama bittikten sonra perdelerinizin temizliğine inanamayacaksınız.