Tülleri yıkarken 2 kaşık şeker ekleyin bakın neler oluyor

Tül perdeleriniz, kirli hava, güneş, sigara dumanı ve kalorifer isi gibi birçok nedenden dolayı çok çabuk kirlenir ve zamanla rengi değişmeye, sararmaya başlarlar. Bir yıl içinde 4 -5 kereden fazla yıkanan perdeler, çok çabuk deforme olup yıpranmaya ve eskimeye başlar.
Sıcak suda yıkamayın
Tül perde beyazlatmak ve bozulmaması, uzun süre kullanabilmemiz için sıcak suda yıkamamalıyız. Perdelerinizi, 30- 40 derece gibi bir sıcaklıkta çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Perdelerinizin çok fazla buruşmaması ve zarar görmemesi için 400 devirden daha yüksek bir devirde sıktırmalısınız. Makinedeki yıkama bittiği an bekletmeden çıkarıp ılık bir ütüleme işlemi yapılarak yerine asmalısınız.
Toz şeker mucizesi
Tüllerinizin ilk günkü beyazlıklarına kavuşması için birkaç püf noktası vardır. Bunlardan ilki belki de bugüne kadar duymadığınız şeker çözümü. Tül perdelerinizi makineye attıktan sonra deterjan gözüne iki yemek kaşığı toz şeker koyun. Yıkama bittikten sonra perdelerinizin temizliğine inanamayacaksınız.
Bu arada, isterseniz 2-3 adet küp şekeri yine çamaşırlarınızın arasına katarak ta yıkama yapıp istediğiniz gibi güzel bir sonuç elde edebilirsiniz.
Karbonat
Deterjan gözüne 2 çorba kaşığı karbonat koyun ve normal yıkama ayarlarında çalıştırın. İsterseniz karbonatı yıkama esnasında da atabilirsiniz.
Perdenizin normal yıkadığınız dan daha farklı bir şekilde temizlediğini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Evde karbonatınız yoksa kabartma tozu da kullanabilirsiniz.
Bulaşık makinesi deterjanı
Unutmayın bulaşık makinesi deterjanı ile perdelerini beyazlatanlar oldukça fazla! Ancak, bulaşık makinesi detarjanının kireçleri çözme özelliğinden dolayı bu yöntem kullanıldığında, çamaşır makinelerindeki kirecin sökülmesi ve perdelere yapışması durumu da ortaya çıkabilir. Bu da aklınızda bulunsun.
Sirke
Bir miktar Sirkeyi detarjan gözüne koyun ve sonucu gözlerinizle görün.
Soda
Sodayı kullanma yöntemi biraz uğraştırıcı olsa da sonuç mükemmel oluyor. Perdeyi koyabileceğiniz tarzda bir kabınızın olması gerekiyor, daha sonra üstünü geçeçek kadar su koyuyor ve sodayı üstüne boşaltıyorsunuz. 1 gün boyunca beklettikten sonra perdenizi normal olarak yıkıyorsunuz ve sonuç mükemmel!
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