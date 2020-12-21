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Tüm bilinmeyenleri ile paget hastalığı

21.12.2020 10:36 | Son Güncelleme:
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Tüm bilinmeyenleri ile paget hastalığı

Paget hastalığı, takip edilmesi ve mutlaka izlenmesi gerekilen sinsi hastalıklardan biridir. Bu nedenle semptomlarını, düzenli muayenelerini takip etmek önem taşır. Paget hastalığı nedir sorusunun cevabını bilmek ve yaşam şeklini bu tedbirlerle düzenlemek oldukça önemlidir…

Paget hastalığı hakkında bilinmeyen pek çok detay mevcuttur. Risk grubundaki kadınlarda ortaya çıkan bu nadir hastalık, adından dolayı kemikteki paget hastalığı ve memedeki paget hastalığı ile karıştırılabilmektedir. Memede Paget hastalığı nedir, hangi aralıklarla muayene edilmelidir? Kişiler bu durumda kendi kendini nasıl muayene edebilir sorularını cevaplamak büyük önem taşır, erken teşhisin hayati önem taşıdığı bu hastalıkta kişilerin kendi kendini nasıl muayene edebileceğini bilmesinde fayda vardır.

Paget Hastalığı ile İlgili Bilinmeyenler

100 meme kanserinin 1 ya da 2’sinde görülür. Paget hastalığı meme ucunda ya da onu çevreleyen koyu deri alanında yani areolada başlar. Kırmızı pullu görünüme de rastlanır. Kaşıntılı da olabilir. Memede görülen hastalığın yanı sıra kemiğin paget hastalığı da mevcuttur. Kemikte paget hastalığı belirti göstermeksizin seyredilirken memede paget hastalığı belirtileri gözle görülür biçimde takip edilebilir ve erken evrede teşhis edilebilir bir hastalıktır. Hem memedeki hem de kemikteki paget hastalığı için uzun süreli şikayetlerde mutlaka doktora gidilmeli ve erken tanı konması gerekmektedir. Nadir olarak görülen memede paget hastalığı, kadınların kendilerini muayene etmeleri ile yakalanabilmektedir. Cilt hastalıklarıyla da karıştırılabilen memede paget hastalığı belirtileri iyice okunmalı ve cilt problemi ile farkına bakılmalıdır. Uzun süren ve cilde tedavi amaçlı uygulanan yöntemlerle geçmeyen durumlarda paget hastalığından şüphelenilebilir. Paget hastalığından şüpheleniyorsa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Bu hastalık teşhis edildiği takdirde bu hastalığın tedavisi cerrahidir.

Memede Paget Hastalığı ile İlgili Merak Edilenler ve Muayene Aşamaları

Paget hastalığı nedir belirtileri nelerdir ve bu hastalıkta kimler risk grubundadır? Memede paget hastalığı meme başında oluşur. Nadir olarak görülen bir kanser türü olan memede paget hastalığı tüm meme kanserlerinin yüzde 5’ini oluşturmaktadır. Genellikle 50 yaş üzeri kadınlarda daha sık rastlanır.

Peki meme paget hastalığının nedenleri nelerdir? Bu hastalığın nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak kabul gören teorilerden biri de meme dokusundaki kanserden kopan birtakım hücrelerin süt kanallarını ile meme başına ilerlediği yönündedir. Diğer bir yaygın görüş ise meme başı etrafında bulunan hücrelerin kendi kendine kanser hücresine dönüştüğünü savunur. Memedeki paget hastalığının sedef hastalığı ya da egzama gibi hastalıklarla karıştırılması erken teşhisin önüne geçebilir, bu nedenle şikayetler uzun sürüyorsa doktora başvurulmalıdır. Tanı için meme ucundaki etkilenmiş olan dokudan parça örneği alınır. Eğer sonuç paget hastalığı çıkarsa, mamografi planlanmalıdır. Paget hastalığına sahip kadınların yarısına yakını meme ucunun gerisinde bir yumruya sahiptir.

Memede Paget Hastalığında Kimler Risk Grubundadır?

Daha önce de meme kanseri geliştirmiş olan kişiler risk grubundadır. Aynı zamanda ileri yaş, anne, kız çocuk ya da kız kardeşte meme yahut over kanseri bulunması, bazı genetik değişikliklere sahip olunması, göğüs duvarlarına radyasyon tedavisi uygulanması, aşırı kilo, menopoz sonrası aşırı kilo artışı, ilk adet yaşının 12 yaşın altında olması, menopoz yaşının 55 yaşının üzerinde olması ya da uzun süre östrojen tedavisi alınması risk faktörleridir. Bunlardan bir ya da daha fazla risk faktörüne sahip olmak mutlaka meme kanseri oluşacağı anlamına gelmez. Tersi şekilde hiçbir risk faktörü olmadığı halde de meme paget hastalığına rastlanabilir.

Memede Paget Hastalığının Ne Gibi Belirtileri Vardır?

Bu hastalık meme başı etrafını etkiler. Memede paget hastalığı belirtileri; meme başında hafif düzeyde deri soyulması, kızarıklık, yanma hissi, ciltte kalınlaşma, meme başının düzleşmesi/içe doğru dönmesi ya da bölgede kaşıntı şeklinde sıralanabilir. Ciltteki bu değişiklikler zamanla kendiliğinden geçip bir süre sonra tekrarlayabilir. Genellikle şikayetlerin başlaması ve doktora başvurulması arasındaki süre 6-8 ay arasındadır. Hastaların yarısına yakınında memede kitleye rastlanabilir. Bu kitle genellikle tek memede görülür ancak nadir olmak üzere her iki memede de görülebilir.

Meme Paget Hastalığının Tedavisi Nasıldır? Doktora Ne zaman Başvurulmalıdır?

Her hastalık türünde olduğu gibi meme paget hastalığında da erken teşhis oldukça önem taşır. Düzenli mamografiler ve kişilerin kendine yaptığı meme muayenesi ile hastalık erken evrede yakalanabilir. Kadınların kendine yaptığı meme muayenesinde mutlaka meme başı da incelenmelidir. Meme başındaki cilt tahrişi, ele gelen bir kitle olması durumunda bu durum gözlemlenmeli ve şikayetlerin bir aydan uzun sürmesi durumunda mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Doktor memede kitle olup olmadığını değerlendirirken meme başını da değerlendirir. Rutin taramanın bir parçası olarak mammografi, ultrasonografi gibi değerlendirmeler izlenebilir. Eğer meme başında akıntı varsa akıntıdan da bir örnekleme yapılması gereklidir. Memede paget hastalığı tedavisi cerrahidir. Uygulanacak olan cerrahi yöntem meme başının ve etrafındaki dokunun durumuna, kanser düzeyine göre belirlenir. Gerekli görülen bölge değişiklik gösterir, sadece etkilenen bölge ya da tüm memenin alınması uygun görülebilir. Cerrahi müdahale sonrası gerekli görülen şekilde hormon, ilaç ya da radyasyon tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi çeşitlerinden hangilerinin uygulanacağı kişinin kanser özelliklerine göre belirlenir ve değişiklik gösterir. Patologlar alınan bu örnekleri mikroskop altında detaylı olarak inceler ve kanser hücresi olup olmadığına karar verirler.

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