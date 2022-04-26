Tüm cilt problemlerine iyi geliyor! Her evde olması gerek…

Kantaron yağı çok eski yıllardan beri kullanılıyor. Dünyanın birçok yerinde ciltteki problemleri geçirmek için tercih edilen kantaron yağının üç farklı çeşidi bulunuyor. Sarı, kırmızı ve mavi kantaron yağı cilt üzerinde mucizevi etkiler yaratıyor. Cilt lekelerinizde çok pahalı ürünlerin sağlayamadığı etkiyi sarı kantaron yağı sayesinde elde edebilirsiniz. Bu yağı düzenli kullanmak cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor. Bu sebeple ciltte oluşan lekeleri, yara ve yanık izlerini etkili bir şekilde geçiriyor. Cilt lekeleri için özellikle sarı kantaron yağının kullanılması öneriliyor. Yaz aylarında kantaron yağını kullanacaksınız mutlaka güneş kremi sürmeniz gerekiyor. Güneş kremi kullanmamak cilt lekelerine sebep olabiliyor.

KANTARON YAĞI FAYDALARI

CİLDİ YENİLİYOR

Kantaron yağı, güçlü bir hücre yenileyici olarak bitkisel yağlar içerisinde bayrağı önde taşıyanlardan biri. Aynı zamanda ciltteki deformasyonları da onarması ve cildi ölü derilerden arındırması ile popülariteye ulaşmış durumda. Yani cildinin sağlıklı ve bakımlı görünmesi için kantaron yağı, her koşulda imdadına yetişiyor.

CİLTTE OLUŞAN RENK EŞİTSİZLİKLERİNİ DÜZELTİYOR

Kantaron yağı cilt bakımında düzenli kullanıldığında, renk tonunu dengelemesiyle biliniyor. Kantaron yağının cilt hücrelerini yenilemesi, ciltteki renk farklılıklarının da kapanmasını sağlıyor. Aynı zamanda cildine ihtiyacı olan nem desteğini de vererek cildinin çok daha temiz, ışıl ışıl ve parlak bir görünüme ulaşmasına katkıda bulunuyor.

SİVİLCELERİ KURUTUYOR VE YARA İZLERİNİ GEÇİRİYOR

Kantaron yağı faydaları sivilce üzerinde de bir hayli etkisini gösteriyor. Kantaron yağı antiseptik, antibakteriyel ve anti-enflamatuar özellikleri ile iltihapların ve iltihaplı sivilcelerin kaybolması için mücadele ediyor. Aynı zamanda yara ve yanıkların giderilmesinde cesur etkiler gösteriyor. Kantaron yağı, sivilce kurutma özelliği ile de sivilcelerinin ve bıraktığı izlerin doğal çözümü olarak, seni kırmızı halıyla karşılıyor.

GÜNEŞ LEKELERİNİ GİDERİYOR

Kantaron yağı güneş lekeleri konusunda yüzleri gülümseten çözümler sunuyor. Bu yağ, güneş sebebiyle oluşan lekelere ve kızarıklıklara oldukça iyi geliyor. Cildinde oluşan lekelerin üzerine düzenli olarak kantaron yağlı içerikler uygulayarak, aynaya baktıkça aşık olacağın bir cilde kavuşabilirsin. Sonrasında ise sadece güneşin tadını çıkarmak kalıyor!

KIRIŞIKLIK OLUŞUMUNU GECİKTİRİYOR

Kantaron yağının tüm bu etkilerinin yanı sıra gözlerimizi kamaştıran bir diğer özelliği de yaşlanma belirtilerini geciktirmesi! Yaş almanın önündeki duvarları yıkan kantaron yağı, kırışıklıkların oluşumunu geciktiriyor, var olan belirtiler üzerinde ise azaltıcı bir etki sağlıyor.



