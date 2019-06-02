Tüm dünyada kullanılıyor! Dökülen saçlarınız kaderiniz olmasın

Saç dökülmesinde saç azalmasının önüne geçmek amacıyla saç mezoterapisinin uygulanabileceğini dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Tambay, “Alopecia Areata, Alopecia Totalis gibi saçkıranlar, Androgenetik Alopecia (genetik erkek tipi saç dökülmesi), Diffüz Alopecia (daha çok kadınlarda görülen saç dökülmesi) ve diğer tüm nedenlere bağlı saç dökülmelerinde saç mezoterapisi kullanılabilir. Saç mezoterapisi, kadınlardaki saç dökülmelerinde oldukça faydalı olmaktadır. Özellikle saçların yoğun döküldüğü lohusalık döneminde, mevsimsel saç dökülmelerinde seanslar halinde uygulanmaktadır” diye konuştu.

Saçın ihtiyacına göre haftada bir başlanan uygulamalara 2 haftalık ve aylık periyodlarla toplam 6 ile 10 seans olacak şekilde devam edilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Tambay, şunları kaydetti: “Saç mezoterapisinde ne tip ilaçlar kullanılır? Bu yöntemde çok ince uçlu mezoterapi iğnesi ile vitamin, kan dolaşım düzenleyeciler, elastin, kollojen tetikleyeciler, keratin yapı elemanlarından oluşan bir kokteyl enjekte edilir. Tüm dünyada saç dökülmesini önlemek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Amaca uygun olarak seçilen ilaç karışımları, bölgesel olarak küçük dozlarda cilt içine verilir.