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Tüm ebeveynlere uyarı: Masum görünen tehlike

Siber güvenlik uzmanları, sosyal medyada paylaşılan çocuk fotoğraflarının yapay zekâ teknolojileriyle kötüye kullanılabileceği konusunda aileleri uyardı. Uzmanlara göre, özel gruplarda yapılan paylaşımlarda bile dikkatli olunması gerekiyor.

Tüm ebeveynlere uyarı: Masum görünen tehlike
Nilgün Arabacı

Çocukların dijital ortamda güvenliği, gelişen yapay zekâ teknolojileriyle birlikte her zamankinden daha önemli hale geldi. Uzmanlar, sosyal medyada paylaşılan sıradan aile fotoğraflarının bile kötü niyetli kişiler tarafından manipüle edilebildiğini ve çocukların bu nedenle çeşitli risklerle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

YAPAY ZEKA İLE FOTOĞRAFLAR MANİPÜLE EDİLEBİLİYOR

İnternet İzleme Vakfı (Internet Watch Foundation) Politika Direktörü Hannah Swirsky, yapay zekâ kullanılarak oluşturulan uygunsuz içeriklerde son dönemde önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Swirsky, "Gerçek çocuklara ait fotoğraflar manipüle edilerek cinsel içerikli hale getirilebiliyor. Hatta tamamen yapay oluşturulmuş çocuk görselleri de üretilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Uzman, bazı durumlarda okulların da hedef alındığını ve internette bulunan öğrenci fotoğraflarının kullanılarak şantaj girişimlerinde bulunulduğunu belirtti.

"FOTOĞRAFLARINIZI HERKESE AÇIK PAYLAŞMAYIN"

Siber güvenlik uzmanı Jake Moore ise riskin tamamen ortadan kaldırılamayacağını ancak alınacak bazı önlemlerle önemli ölçüde azaltılabileceğini söyledi.

Moore, çocuk fotoğraflarının mümkün olduğunca yalnızca aile bireylerinin bulunduğu kapalı mesajlaşma gruplarında paylaşılmasını önerdi.

Instagram ve Facebook gibi platformlarda bulunan "Yakın Arkadaşlar (Close Friends)" özelliğinin de fotoğrafların daha sınırlı bir kitle tarafından görülmesini sağlayabileceğini ifade etti.

ESKİ PAYLAŞIMLAR DA GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Uzmanlar, yıllardır çocuklarının fotoğraflarını paylaşan ebeveynlerin de endişelenmek yerine mevcut hesaplarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurguluyor.

Jake Moore, geçmişte yapılan paylaşımların gizlilik ayarlarının değiştirilebileceğini belirterek şu tavsiyelerde bulundu:

Eski fotoğraf albümlerinin görünürlüğünü yalnızca arkadaşlarla sınırlandırın.

Gerekirse paylaşımları sadece kendinizin görebileceği şekilde ayarlayın.

Sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını düzenli olarak kontrol edin.

Aile bireylerini de bilinçlendirin

Uzmanlara göre çocukların fotoğraflarını yalnızca anne ve babalar değil; büyükanne, büyükbaba, akrabalar ve yakın arkadaşlar da paylaşabiliyor.

Bu nedenle aile içinde yapay zekânın oluşturabileceği riskler hakkında konuşulması ve herkesin bilinçlendirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Böylece çocuklara ait görüntülerin izinsiz yayılmasının ve olası kötüye kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
siber güvenlik
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