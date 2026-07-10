Venüs Başak'ta! Para şansı artacak burçlar belli oldu

Gökyüzü hareketlerini yorumlayan astrologlar, Venüs'ün Başak burcundaki seyrinin özellikle para, kariyer ve iş hayatına ilişkin gelişmeleri öne çıkarabileceğini ifade ediyor. Bu süreçte bazı burçların yeni kazanç fırsatlarıyla karşılaşabileceği, bütçe yönetiminde daha başarılı olabileceği öne sürülüyor.

BOĞA BURCU

Astroloji yorumlarına göre Boğa burcu, Venüs'ün desteğini en güçlü hissedebilecek burçlar arasında gösteriliyor. Yeni iş fırsatları, ek gelir kaynakları ve beklenmedik maddi gelişmelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bu dönemin hem kariyer hem de finans açısından hareketli geçebileceği belirtiliyor. Astrologlara göre disiplinli adımların maddi kazanca dönüşme ihtimali artabilir.

OĞLAK BURCU

Astrolojik değerlendirmelerde Oğlak burcu, uzun süredir üzerinde çalıştığı projelerin karşılığını alabilecek burçlar arasında yer alıyor. Kariyerde yaşanabilecek olumlu gelişmelerin gelir artışını destekleyebileceği öne sürülüyor.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için ise ortaklıklar, iş birlikleri ve yeni anlaşmaların ön plana çıkabileceği belirtiliyor. Maddi konularda dikkatli planlama yapan Terazilerin avantaj elde edebileceği ifade ediliyor.