Tüm ezberler bozulacak! 5 vajina efsanesi

Birçok kadın vajinaları hakkında konuşmanın utanılacak bir şey olduğunu düşünüyor ve bir sorun olduğunda bile doktora gitmeye çekiniyor.
İngiltere'de Cinsel Sağlık adındaki bir kuruluş, kadınları vajinaları hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik eden "Vulva'nızı Sevin" kampanyasını başlattı. Kurumun başında olan Jo Painter, büyürken aldığımız mesajların çoğunun vulvanın vücudun bir parçası olmadığı ve 'soru sormamalı veya tartışmamalısın' olduğunu söyleyerek sanki vajinanın utanç verici bir şey olduğu düşüncesi empoze edildi' diyor.
Durum böyle olunca uzmanlar, ilk beş yanlış kanıyı ve neden doğru olmadıklarını ortaya koyan bir açıklama yaptılar. Gelin bakalım.
Uzman Amber Newman-Clark, cinsiyet rolleri ve kadın zevki etrafındaki damgalanmanın hala oldukça önemli olduğunu ve pek çok insanın mastürbasyonun kötü olduğu bilgisini taşıdığını söyledi. Clark, 'mastürbasyon, cinsel zevki deneyimlemenin ve kendi vücudunuzu tanımanın harika bir yolu olabilir.
Birçok insan, cinsel ifadelerinin bir parçası olarak, kendi başlarına ve aynı zamanda partnerle seks sırasında neyi sevdiklerini öğrenmenin bir yolu olarak mastürbasyon yapmaktan hoşlanıyor' diyor.
Brooks ve Canesten tarafından derlenen araştırma, kadınların yüzde 46'sının vajinalarının görünümünden endişe duyduklarını söyledi.
Veriler ayrıca yüzde 15'inin vajinalarını "çirkin" olarak tanımladığını ortaya koydu.
Seks ve ilişki psikoterapisti Kate Moyle, iki vajinanın birbirine benzemediğini söyledi ve ekledi: 'Hayatımızın diğer yönlerinde aramızdaki farkı kutluyoruz. Arkadaşlarımıza farklı görünüyoruz, farklı işlere sahibiz, tam olarak aynı ilgi alanlarını paylaşmıyoruz; ve bu fikri seks hayatımıza daha çok sokmaya çalışmalıyız. Bu yüzden normal diye bir şeyin olmadığı fikrini güçlendirmemiz gerekiyor.'
Vajinal akıntı, vajinanızın sağlığını anlamanın anahtarıdır. Araştırma, kadınların yüzde 67'sinin okulda vajinal akıntıyı öğrenmiş olmayı dilediğini ortaya koydu.
Jinekolog Anne Henderson, çoğu kadının akıntılarının ay boyunca dalgalandığını fark edeceğini söyledi.
Çoğu insan için, akıntının yumurtlama zamanında daha kalın ve daha yoğun hale geleceğini ve bir regl döneminden önce azalacağını söylüyor.
'Bu belirti, kadınların hormonal kontrasepsiyon kullanmadıkları çoğu doğal döngüde bulunur ve sağlık için olumlu bir işarettir. Akıntı kişiden kişiye ve aylık döngünüz boyunca değişebilir, ancak sizin için anormal değişiklikleri tespit etmek, akıntı olmaması, kıvamda ve renkte olağandışı değişiklikler vajinal sağlığınızda bir değişiklik olduğunu gösterebilir.'
Uzmanlar, vajinalarına gelince kadınların en yaygın yanılgılarından birinin duş olduğunu söyledi.
Anne, birçok kadının vajinasının koktuğunu veya kaşıntılı olduğunu düşündüğünü ve ürün kullanmanın yardımcı olacağını söyledi. Gerçek şu ki vajinanın kendi kendini temizlediğini ve taze kalması için ürünlere ihtiyaç duymadığı.
Duş almak, yıkamak ve deodorant kullanmak açısından hijyen kesinlikle yapılacak yol değil.
Kadınlar, hassas genital bölgeyi hassaslaştıracak ve mikrobiyomu bozabilecek kimyasallar içerdiğinden, samimi duşlardan ve deodorantlardan kaçınmalıdır. Vajinal duş, ters etki yapar ve genital bölgedeki sağlıklı bakterileri olumsuz etkiler.
Veriler, pamukçuk gibi sağlık koşullarına gelince, kadınların yüzde 24'ü vulvalarını göstermekten endişe duydukları için bir sağlık uzmanıyla konuşmaktan kaçındıklarını söyledi.
Anne, vulvanızın içinde ve çevresinde büyüyen bakteri miktarının değişebileceğini ve dengeli kalması için sağlıklı bir bakteri miktarına ihtiyaç duyduğunu söyledi. İnsanların iyi veya kötü enfeksiyonlarla ilgili algısı bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Anne, sağlık profesyonelleri söz konusu olduğunda bakteriyel vajinoz (BV) hakkında bir anlayış eksikliği olduğunu söyledi.
Bunun altta yatan belirsizliği artırdığını ve daha sonra duruma ilişkin belki daha olumsuz bir algıyı artırdığını söyledi.
Anne ekledi: 'Bakteriyel vajinoz, vajinadaki iyi bakterilerin dengesizliğinin neden olduğu ve" kötü "bakterilerin tutunmasına izin vererek rahatsız semptomlara neden olan vajinal bir enfeksiyondur.'
Genellikle dengesizliklere hormonlar neden olabilir ve bir kadının PH seviyeleri yükseldiğinde pamukçuk veya BV riski daha yüksek olur.
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