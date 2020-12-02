Tüm ezberler bozulacak! 5 vajina efsanesi

Birçok kadın vajinaları hakkında konuşmanın utanılacak bir şey olduğunu düşünüyor ve bir sorun olduğunda bile doktora gitmeye çekiniyor.

İngiltere'de Cinsel Sağlık adındaki bir kuruluş, kadınları vajinaları hakkında daha fazla bilgi edinmeye teşvik eden "Vulva'nızı Sevin" kampanyasını başlattı. Kurumun başında olan Jo Painter, büyürken aldığımız mesajların çoğunun vulvanın vücudun bir parçası olmadığı ve 'soru sormamalı veya tartışmamalısın' olduğunu söyleyerek sanki vajinanın utanç verici bir şey olduğu düşüncesi empoze edildi' diyor.

Durum böyle olunca uzmanlar, ilk beş yanlış kanıyı ve neden doğru olmadıklarını ortaya koyan bir açıklama yaptılar. Gelin bakalım.

EFSANE 1: MASTÜRBASYON KÖTÜ BİR ŞEY

Uzman Amber Newman-Clark, cinsiyet rolleri ve kadın zevki etrafındaki damgalanmanın hala oldukça önemli olduğunu ve pek çok insanın mastürbasyonun kötü olduğu bilgisini taşıdığını söyledi. Clark, 'mastürbasyon, cinsel zevki deneyimlemenin ve kendi vücudunuzu tanımanın harika bir yolu olabilir.

Birçok insan, cinsel ifadelerinin bir parçası olarak, kendi başlarına ve aynı zamanda partnerle seks sırasında neyi sevdiklerini öğrenmenin bir yolu olarak mastürbasyon yapmaktan hoşlanıyor' diyor.