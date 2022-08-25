Tüm kırışıklıklara elveda! Yaşlanma karşıtı maske tarifi

Yaşın ilerlemesi vücuttaki kolajen üretimini azaltmaktadır. Bu da cildin sıkılığını ve diriliğini kaybetmesine yol açar. Sigara kullanmak, kötü beslenme, stres, cilt temizliğini yeterli derecede yapmamak da ciltte görülen yaşlılık belirtilerini artıran etkilerdendir. Cildinizde oluşan kırışıklıklardan şikayetçiyseniz veya kırışıklık için önceden önlem almak istiyorsanız C vitamini gibi kolajen içeren gıdalara ağırlık verebilir, güneş kreminizi düzenli olarak kullanabilir, cilt bakımınıza önem verebilirsiniz. Kırışıklıklara evde çözüm yolu arıyorsanız yaş maya maskesini mutlaka denemelisiniz.

KIRIŞIKLIKLAR İÇİN MASKE TARİFİ

Malzemeler

1 kutu yaş maya

1 çay kaşığı kadar limon suyu

Yarım bardak su

Buz

Yapılışı

İlk olarak limon suyuyla yüzünüzü silin ve arındırın. Ardından kurulayın.

Su ve yaş mayayı tahta kaşıkla karıştırarak krem haline getirin.

Bu karışımı göz kenarlarınızdan ve ağız çevresinden uzak tutarak tüm yüzünüze sürün. Dekolte bölgenize de sürerek yayabilirsiniz.

Ardından yüzünüzü temiz bir tülbent ya da gazlı bezle örtün.

Sıcak suyla ıslattığınız bir havluyu yüzünüze yerleştirin, ancak ağız kısmınız açık kalmalı.

Havlu ılıdıktan sonra onu yeniden sıcak suda ıslatıp yüzünüze koyun ve bu işlemi 5 kez art arda tekrarlayın.

Ardından yüzünüzü soğuk suyla yıkayın ve maskeden tamamen arındırın.

Yüzünüzü yıkadıktan sonra elinize alacağınız bir küp buz ile yüz ve boyun bölgenize masaj yapın.

Bu maskeyi ayda 1 yapabilirsiniz.

YAŞ MAYANIN CİLDE FAYDALARI