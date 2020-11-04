Tüm malzemeleri bırakın! İşte makyajsız güzel görünmenin sırrı

Cildinizdeki renk eşitsizliğini gidermek için sürekli olarak fondöten kullanıyorsanız aslında cildinize zarar vermeye devam ediyorsunuz. Hayal ettiğiniz pürüzsüz ve temiz bir cilde kavuşmak için öncelikle ağır yapılı makyaj malzemelerini bir kenara bırakın.

MAKYAJ MALZEMELERİNE PARA VERMEYİN UZMAN BİR KLİNİĞE GİDİN

Birtakım cilt problemlerinden kurtulmak istiyorsanız yüzünüze bakım yapmayı ihmal etmemelisiniz. Öncelikle bir dermatoloğa görünmekte fayda var. Cildiniz için yapacağınız gerekli bakımlar kısa sürede siyah nokta gibi cilt problemlerini ortadan kaldıracaktır. Bunun için cildinizin nefes almasına izin verin...

GÜNEŞ KREMİNİ İHMAL ETMEYİN

Sağlık ve güzelliğin yağı taşı güneş kremidir. Yaz, kış cildinize sürmeniz gereken güneş kremi sağlıklı bir görünüm kazanmanıza yardımcı olur. Güneşin zararlı ışınlarına karşı korur ve cildin lekelenmesinin önüne geçer.

KAŞ VE KİRPİKLERE BOL BOL BAKIM!

Doğru şekil verilmiş kaşlar, belirgin kirpikler sizi bakımlı ve genç gösterir. Kaşlarınızı mutlaka yüzünüze uygun bir şekilde aldırmalısınız. Eğer kaşlarınızda boşluklar varsa bunun için bakımdan geçebilirsiniz. Bakışları netleştiren ve gözlerin güzelliğini ortaya çıkaran kirpikleri ise kirpik yağları ile beslemelisiniz.

SAĞLIKLI BESLENMEK ŞART

İlk olarak günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Doğru oranda tükettiğiniz su cildin ışıl ışıl parlamasını sağlar. Mevsim meyve ve sebzelerini tüketmeyi de ihmal etmemelisiniz. Doğru beslenme ve spor ile çok daha canlı ve genç görüneceğiniz kesin.



