HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Tüm yeni Peugeot modelleri yüksek performanslı versiyonlara sahip olacak

Tüm yeni Peugeot modelleri yüksek performanslı versiyonlara sahip olacak

20.01.2021 07:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tüm yeni Peugeot modelleri yüksek performanslı versiyonlara sahip olacak

Peugeot, tüm yeni modellerinin yüksek performanslı varyantlarla satışa sunulacağını doğruladı. Bu haber marka severleri fazlasıyla heyecanlandırdı.

Fransız otomobil üreticisi, önümüzdeki yıllarda ürün yelpazesini genişletmek istiyor. Auto Express ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda CEO Jean-Phillipe Imparato, acil planlarının ne olduğunu ayrıntılı olarak açıkladı.

HER YIL BÜYÜK BİR LANSMAN

“Her yıl her bölgede büyük bir lansman yapmak istiyorum. 2021'de böyle olacak ve Mart ayında bir şeyler yapacağız” dedi. "Daha sonra, 2023'te Peugeot serisinin bir sonraki adımı üzerinde çalışıyorum. Her yıl bir lansman stratejisine ulaşmak için her zaman serinin yenilenmesini besliyorum” açıklamalarını yaptı.

Peugeot 508 PHE

DÜŞÜK EMİSYON YÜKSEK PERFORMANS

Peugeot, 508 Sport'un lansmanının heyecan verici yeni performans modellerinin piyasaya sürülmesinin başlangıcı olacağını doğruladı. CEO Jean-Phillipe Imparato; "508'den başlayarak her otomobille, bir şemsiye olarak arabanın performans / spor versiyonunu koymayı hedefliyoruz. 2021'in başında pazara bir mesaj göndermek için tasarlanmış 508 Peugeot Sport’un lansmanını yapacağız. Ürün yelpazemizin üstüne, dünyaya elektrikli otomobil geçişinin sıkıcı olmadığının mesajını vermek istiyoruz. 50 gramın altında CO2 olsa bile biz bu konuda eğlenmek istiyoruz. Aynı zamanda üst pazar hareketine ve elektrifikasyona getirmek istediğimiz mesaja da bu hareket uyuyor" dedi.

Peugeot 508 PHE

355 BG GÜÇ!

Peugeot 508 PSE 355 Bg güç ve 520 Nm tork değerine sahip. Model bu gücü iki elektrikli motordan alıyor. Her iki aks üzerine konumlanmış elektrikli motorlara ek olarak 1.6 litrelik turbo benzinli bir makine de geliyor. Bu motor 8 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Model dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Audi, Çin pazarı için özel üretim yapacak!Audi, Çin pazarı için özel üretim yapacak!
70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?

En Çok Okunan Haberler

Joe Biden, gözyaşlarını tutamadı

Joe Biden, gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu kadro dışı kaldı!

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

Artık sadece saatler kaldı! Trump'tan veda konuşması

Artık sadece saatler kaldı! Trump'tan veda konuşması

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 19 Ocak koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Yeni Audi A8 L kamuflajsız hayal edildi

Bu tasarımla mı üretilecek!

Maserati, İngiltere'de Ghibli ve Levante için özel bir sürüm hazırlıyor

Ghibli ve Levante için özel versiyon geliyor!

Corvette C8 modeline özel arka kanat piyasaya sunuldu

Corvette C8 severler onu bekliyordu!

Audi, Çin pazarı için özel otomobiller üretecek!

Audi, Çin pazarı için özel üretim yapacak!

ByKolles Racing yeni Le Mans aracını tanıttı

ByKolles Racing'in yeni silahı tanıtıldı!

Rolls Royce’nin yeni elektriklisi BMW i7’nin motoru ve büyük bir pil kapasitesiyle gelecek

BMW i7'nin motor ve pil teknolojisini kullanacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.