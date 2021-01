Tüm yeni Peugeot modelleri yüksek performanslı versiyonlara sahip olacak

Fransız otomobil üreticisi, önümüzdeki yıllarda ürün yelpazesini genişletmek istiyor. Auto Express ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda CEO Jean-Phillipe Imparato, acil planlarının ne olduğunu ayrıntılı olarak açıkladı.

HER YIL BÜYÜK BİR LANSMAN

“Her yıl her bölgede büyük bir lansman yapmak istiyorum. 2021'de böyle olacak ve Mart ayında bir şeyler yapacağız” dedi. "Daha sonra, 2023'te Peugeot serisinin bir sonraki adımı üzerinde çalışıyorum. Her yıl bir lansman stratejisine ulaşmak için her zaman serinin yenilenmesini besliyorum” açıklamalarını yaptı.

DÜŞÜK EMİSYON YÜKSEK PERFORMANS

Peugeot, 508 Sport'un lansmanının heyecan verici yeni performans modellerinin piyasaya sürülmesinin başlangıcı olacağını doğruladı. CEO Jean-Phillipe Imparato; "508'den başlayarak her otomobille, bir şemsiye olarak arabanın performans / spor versiyonunu koymayı hedefliyoruz. 2021'in başında pazara bir mesaj göndermek için tasarlanmış 508 Peugeot Sport’un lansmanını yapacağız. Ürün yelpazemizin üstüne, dünyaya elektrikli otomobil geçişinin sıkıcı olmadığının mesajını vermek istiyoruz. 50 gramın altında CO2 olsa bile biz bu konuda eğlenmek istiyoruz. Aynı zamanda üst pazar hareketine ve elektrifikasyona getirmek istediğimiz mesaja da bu hareket uyuyor" dedi.