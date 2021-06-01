Tüm zamanların gelmiş geçmiş en zengin 10 insanı! Servetleri şaşkınlık yarattı

Lidyalıların para icat etmesinden sonra bütün dünya düzeni alt üst olmuştur. Takas yöntemi tarihe karışırken insanlar gereksinimlerini para yoluyla karşılamaya başlamıştır. Paranın icat edilmesinin üzerinden 2000 yıl geçti ve günümüzde bu buluş daha önemli bir noktaya geldi. Ancak eski zamanlarda paranın bu kadar değerli olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte dünya üzerinde gelmiş geçmiş en zengin insanlar...
1162 ile 1227 yılları arasında yaşadığı bilinen Moğol hükümdarı Cengiz Han, herkes tarafından tanınan bir imparator. Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan Moğol İmparatorluğu'nun lideri olarak tarihin en büyük imparatorluklarından biri yönetmiştir. Ancak, büyük gücüne rağmen, araştırmacılar Cengiz Han'ın servetini asla biriktirmediğini söylüyor. Aksine, Han'ın cömertliği, etkisinin anahtarı olarak görülüyormuş. Cengiz Han’ın mal varlığı tam olarak bilinmese de çok büyük topraklara sahip olması nedeniyle zenginler listesinde yer alıyor.
Bezos'un serveti, ilk kez 24 Kasım 2017'de 100 milyar doları aştı ve 6 Mart 2018'de Forbes tarafından 112 milyar dolarlık net değeriyle resmi olarak dünyanın en zengin insanı seçildi. Serveti Temmuz 2018'de 150 milyar dolara yükseldikten sonra "modern tarihin en zengin adamı" seçildi. Bezos’un şu anki mal varlığı ise 187.4 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.
1040-1093 yılları arasında İngiltere’de yaşayan Alan Rufus, Kral I. William’ın yeğeniydi. Norman fethinde amcasının ordusuna katıldı. 'The Richest of the Rich'in yazarları Philip Beresford ve Bill Rubinstein'a göre, Rufus'un servetinin o dönemde İngiltere'nin GSYİH'sinin %7'sini oluşturduğunu belirtmişlerdir. Rufus’un mal varlığı ise 194 milyar dolar olarak biliniyor.
Rockefeller ailesinin namı tarih kitaplarını da aşarak tüm dünyaya yayılmıştır. 1839 yılında doğan Amerikalı iş insanı, 1863 tarihinde petrol endüstrisine yatırım yapmaya başladı. 1880’de Amerikan petrol üretiminin %90’ınını kontrol ediyordu. New York Times'ın ölüm ilanına göre, Rockefeller 1918 federal gelir vergisi beyannamesine ve toplam servetinin tahminlerine dayanarak yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde bir servete sahipti. Servetinin bugünkü değeri ise 341 milyar dolardır.
1835 yılında doğan iş insanı Carneige, Rockefeller ailesi kadar tanınmasa da onlardan daha zengin olmuştur. Hatta kendisinin tüm zamanların en zengin Amerikalı insanı olduğu düşünülüyor. Carneige, şirketi US Steel'i 1901'de 480 milyon dolara J.P. Morgan'a sattı. Bu miktar, o sırada Amerika'nın GSYİH'sının yaklaşık %2.1'inden biraz fazlasına denk geliyor. Kendisinin servetinin bugünkü değeri ise 372 milyar dolar.
Stalin, ekonomi tarihinde nadir görülen bir kişilik olarak tarihe geçmiştir. Dünyanın en büyük ekonomilerden birini kontrol eden mutlak bir güce sahip diktatör olmuştur. OECD verileri, 1950'de, Stalin'in ölümünden üç yıl önce, SSCB'nin küresel ekonomik çıktının yaklaşık %9.5'ini oluşturduğunu gösteriyor. Bu para doğrudan Stalin'e ait olmasa da, Sovyet ekonomik gücünü kontrol etme yeteceğine sahipti.
1542 ile 1605 yılları arasında yaşayan Ekber Şah, Hindistan'ın Babür hanedanının en büyük imparatoru olarak görülmektedir. Ekonomi tarihçisi Angus Maddison, Ekber Şah döneminde Hindistan'ın kişi başına düşen GSYİH'sının 1. Elizabeth dönemi İngiltere'siyle karşılaştırılabilir olduğunu söylüyor. Hatta yönetici sınıfın Elizabeth dönemindeki yönetici sınıftan daha abartılı bir yaşam tarzına sahip olduğunu belirtiyor. Bunu ekonomist Branko Milanovic'in verileri de destekliyor.
1048-1085 yılları arasında Çin’in Song Hanedanlığı’nı yönetmiştir. Bu hanedan tüm zamanların ekonomik olarak en güçlü hükümdarlıklarından biridir. amkang Üniversitesi'nde Song Hanedanlığı üzerine uzman olan ekonomi tarihçisi Prof. Ronald A. Edwards'a göre, ulus en büyük olduğu dönemde dünya ekonomik üretiminin %25 ila %30'unu oluşturuyordu.
Milattan önce 63 ila milattan sonra 14 yılları arasında yaşayan Augustus Caesar, dünyanın ekonomik üretiminin %25 ila %30'unu oluşturan Roma İmparatorluğu'nu yönetmiştir. Aynı zamanda Stanford Tarih profesörü Ian Morris'e göre, Augustus bir noktada imparatorluğunun ekonomisinin beşte birine eşdeğer kişisel servete sahipti. Bu servet, şu anda yaklaşık 4.6 trilyon dolara eşdeğerdir.
1280 ila 1337 yılları arasında yaşayan Mali kralı Mansa Musa, tarihin en zengin insanı olarak anılır. Ferrum Koleji Tarih profesörü Richard Smith'e göre, Mansa Musa'nın Batı Afrika krallığı, altının özellikle yüksek talep gördüğü bir dönemde, muhtemelen dünyanın en büyük altın üreticisiydi. Mansa Musa, servetinin büyük bir kısmını altın ve tuz üretiminden ve ticaretinden kazanmıştır.
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