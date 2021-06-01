Tüm zamanların gelmiş geçmiş en zengin 10 insanı! Servetleri şaşkınlık yarattı

Lidyalıların para icat etmesinden sonra bütün dünya düzeni alt üst olmuştur. Takas yöntemi tarihe karışırken insanlar gereksinimlerini para yoluyla karşılamaya başlamıştır. Paranın icat edilmesinin üzerinden 2000 yıl geçti ve günümüzde bu buluş daha önemli bir noktaya geldi. Ancak eski zamanlarda paranın bu kadar değerli olmadığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte dünya üzerinde gelmiş geçmiş en zengin insanlar...

CENGİZ HAN

1162 ile 1227 yılları arasında yaşadığı bilinen Moğol hükümdarı Cengiz Han, herkes tarafından tanınan bir imparator. Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan Moğol İmparatorluğu'nun lideri olarak tarihin en büyük imparatorluklarından biri yönetmiştir. Ancak, büyük gücüne rağmen, araştırmacılar Cengiz Han'ın servetini asla biriktirmediğini söylüyor. Aksine, Han'ın cömertliği, etkisinin anahtarı olarak görülüyormuş. Cengiz Han’ın mal varlığı tam olarak bilinmese de çok büyük topraklara sahip olması nedeniyle zenginler listesinde yer alıyor.

JEFF BEZOS

Bezos'un serveti, ilk kez 24 Kasım 2017'de 100 milyar doları aştı ve 6 Mart 2018'de Forbes tarafından 112 milyar dolarlık net değeriyle resmi olarak dünyanın en zengin insanı seçildi. Serveti Temmuz 2018'de 150 milyar dolara yükseldikten sonra "modern tarihin en zengin adamı" seçildi. Bezos’un şu anki mal varlığı ise 187.4 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.