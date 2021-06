Tüm zamanların gelmiş geçmiş en zengin 10 insanı! Servetleri şaşkınlık yarattı

ALAN RUFUS

1040-1093 yılları arasında İngiltere’de yaşayan Alan Rufus, Kral I. William’ın yeğeniydi. Norman fethinde amcasının ordusuna katıldı. 'The Richest of the Rich'in yazarları Philip Beresford ve Bill Rubinstein'a göre, Rufus'un servetinin o dönemde İngiltere'nin GSYİH'sinin %7'sini oluşturduğunu belirtmişlerdir. Rufus’un mal varlığı ise 194 milyar dolar olarak biliniyor.

JOHN D. ROCKEFELLER

Rockefeller ailesinin namı tarih kitaplarını da aşarak tüm dünyaya yayılmıştır. 1839 yılında doğan Amerikalı iş insanı, 1863 tarihinde petrol endüstrisine yatırım yapmaya başladı. 1880’de Amerikan petrol üretiminin %90’ınını kontrol ediyordu. New York Times'ın ölüm ilanına göre, Rockefeller 1918 federal gelir vergisi beyannamesine ve toplam servetinin tahminlerine dayanarak yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde bir servete sahipti. Servetinin bugünkü değeri ise 341 milyar dolardır.

ANDREW CARNEIGE

1835 yılında doğan iş insanı Carneige, Rockefeller ailesi kadar tanınmasa da onlardan daha zengin olmuştur. Hatta kendisinin tüm zamanların en zengin Amerikalı insanı olduğu düşünülüyor. Carneige, şirketi US Steel'i 1901'de 480 milyon dolara J.P. Morgan'a sattı. Bu miktar, o sırada Amerika'nın GSYİH'sının yaklaşık %2.1'inden biraz fazlasına denk geliyor. Kendisinin servetinin bugünkü değeri ise 372 milyar dolar.