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Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 15:50 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Aladağların eteğinde hayvancılıkla uğraşan ve göçebe kültürü yaşayan Raşit Gökçek, gördüğü güzellikleri tuvale dökerken, oğlu Akif Gökçek ise sazı ile vakit geçiriyor.Yahyalı ilçesinde hayvancılık ile uğraşan ve Mart ayının gelmesiyle yaylaya ailesiyle göç eden 68 yaşındaki Raşit Gökçek, 15 yıldır besicilikle uğraştığını söyledi.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Aladağların eteğinde hayvancılıkla uğraşan ve göçebe kültürü yaşayan Raşit Gökçek, gördüğü güzellikleri tuvale dökerken, oğlu Akif Gökçek ise sazı ile vakit geçiriyor.
Yahyalı ilçesinde hayvancılık ile uğraşan ve Mart ayının gelmesiyle yaylaya ailesiyle göç eden 68 yaşındaki Raşit Gökçek, 15 yıldır besicilikle uğraştığını söyledi. Ata mesleği olan hayvancılıkla birlikte boş zamanlarını ağaç dallarından küçük maketler ve resim yaparak geçirdiğini söyleyen Raşit Gökçek, "Doğayı çok seviyorum. Aladağların eteğinde gördüğüm muhteşem manzarayı bazen kara kalem bazen de boyalarla resmediyorum. Boş zamanlarımı hem resim yaparak hem de ağaç oyarak küçük maketler yaparak geçiriyorum. Yaptıklarımı torunlarıma hatıra olarak bırakacağım" diye konuştu.
Yaylada ulaşım ve hayat şartlarının zor olmasına rağmen Yahyalı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kendilerin yalnız bırakmadığını söyleyen Raşit Gökçek, "Veteriner hekimler mesai mefhumu gözetmeksizin gelerek aşılama, küpeleme ve sağlık taraması yapıyorlar. Hizmetlerin zor koşullarda dahi ayağımıza kadar gelmesi bizi memnun ediyor" ifadesinde bulundu.
33 yaşındaki Akif Gökçek ise, 77 bin adet küçük baş hayvanlarının bulunduğunu belirterek, "Hayvancılık mesleğini zor olmasına rağmen babam ve ailemle birlikte yapıyoruz. Hayvanları yaylada otlattığımız zamanlarda canım sıkıldıkça saz çalıyorum ve türkü söyleyerek vakit geçiriyorum" dedi.

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler

Tün zorluklara rağmen sanattan vazgeçmediler
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