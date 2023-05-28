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TUNCELİ 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Tunceli 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

27.05.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için seçmenler bugün sandık başına giderek oylarını kullanacaklar. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılabilecek. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından il il, ilçe ilçe seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

TUNCELİ 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Tunceli 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları, dağılımı

Tunceli seçim sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Türkiye'deki tüm seçmenler 13. Cumhurbaşkanını seçmek için bugün yeniden sandık başına gidecek ve oylarını kullanacaklar. Oy verme işleminin son bulması ve sandıkların kapanmasının ardından seçim yasağının kaldırılmasıyla birlikte sonuçlar açıklanmaya başlanacak. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Mynet.com'un özel seçim sayfasında yer alacak. Peki, Tunceli ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklandı mı?

TUNCELİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

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İKİNCİ TUR OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

oy kullanma 1

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Seçmenlere, 28 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verilecek. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konularak sandığa atılacak.

oy kullanma 2

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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tunceli seçim sonuçları

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