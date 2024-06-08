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  4. Tunceli'de kamyonet, YKS dönüşü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Tunceli'de kamyonet, YKS dönüşü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

08.06.2024 20:16
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Tunceli'nin Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaflı (45) yönetimindeki kamyonet, kent merkezindeki Yüksek Kurumları Sınavı’ndan (YKS) ilçeye dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Kaflı ile oğlu Egemen (19) ve 2 öğrencisi yaralandı.

Tunceli'de kamyonet, YKS dönüşü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Hozat karayolunun Çığırlı köyü mevkisinde meydana geldi. Hozat ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaflı yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Kaflı ile oğlu Egemen ve 2 öğrencisi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Müdür Kaflı ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Oğlu ve 2 öğrencisini kent merkezindeki YKS sınavına götürdüğü ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenilen Müdür Kaflı'nın vücudunda kırıklar olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli kaza
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