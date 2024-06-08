Tunceli'de kamyonet, YKS dönüşü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Hozat karayolunun Çığırlı köyü mevkisinde meydana geldi. Hozat ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaflı yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Kaflı ile oğlu Egemen ve 2 öğrencisi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Müdür Kaflı ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Oğlu ve 2 öğrencisini kent merkezindeki YKS sınavına götürdüğü ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenilen Müdür Kaflı'nın vücudunda kırıklar olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(DHA)