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Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi! 11 sığınak imha edildi...

24.11.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi. Güvenlik güçlerince sığınaklarda yapılan aramalarda silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi! 11 sığınak imha edildi...

Tunceli’de düzenlenen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonunda teröristlere ait 11 sığınak ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca 23 Kasım 2023’te Ovacık ilçesi Otlubahçe Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen Şehit Savcı Murat Uzun operasyonunda 11 sığınak tespit edildi. Yapılan aramalarda, 2 Adet 5,56 milimetre piyade tüfeği şarjörü, 130 adet 5,56 piyade tüfeği fişeği, 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 12 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet el dürbünü, 1 adet hücum yeleği ve çok sayıda teknik ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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