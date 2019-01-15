HABER

Tunceli'de yoğun kar yağışı! İlçeler görünmüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 10:59 | Son Güncelleme

Tunceli'de son yılların en çetin kışlarından biri yaşanıyor. Kentin bazı ilçelerinde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken, bazı ilçelerde 3 metreye yaklaştı. Şehirde bir çok ev ve okul kar altında kaldı. Metrelerce karda yürüyebilmek için küreklerle kendilerine yol oluşturan vatandaşlar uzun yıllar sonra ilk kez böyle bir kış geçirdiklerini söylüyor.

Bir çok vatandaş soğuk hava ve kar nedeniyle kışın çok zor geçtiğini söylerken, bazıları ise halinden oldukça memnundu. İşte detaylar...

Tunceli'de binalar kar altında kaldı

Türkiye genelinde bir çok il gibi Tunceli'de son yılların en çetin kışlarından birini geçiriyor. Kentte bazı ilçelerde kar kalınlığı 2 metreye, Ovacık ilçesinde ise 3 metreye yaklaştı. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Ovacık'ta, bir çok ev ve okulunda aralarında bulunduğu binalarda neredeyse görünmez hale geldi.
Binaların ilk katlarının kara gömüldüğü ilçede gece eksi 30'lara kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle ise vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Evlerinin önlerinde küreklerle karların arasından yol açan vatandaşlar, uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir kış mevsiminin yaşandığını dile getirdi.
Bir çok vatandaş kar ve soğuk hava nedeniyle yaşanan sıkıntıları dile getirirken, bazıları da kar yağışından dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı. Evi kardan kaybolan Nuri Sürgün, şunları söyledi:
“Kış çok zor. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Evimiz tek katlı. Öbür taraftaki balkonumuz kar altında kaldı. Balkonlardan kar ata ata bıktık. Bacalarımız kardan yıkılmak üzere. Şartlar çok ağır”
Yoğun yağış ve soğuklardan şikayet eden Fatma Sayan ise, “Bu yıl kış çok zor geçiyor. Üç metreye yakın kar yağdı. Soğuk olduğu için dışarı çıkamıyoruz” ifadelerini kullandı.
İstanbul’dan memleketine gelen Taylan Demirci de, "Erken dönecektim ancak kış mevsiminin bu kadar güzel olduğunu görünce kaldım. Uzun yıllardır böyle bir kış görmediğim için epeyce özlemiştim. Tatilimi uzattım.
Bir ay daha kalmayı düşünüyorum. Buranın kışı çok güzel. Hayatı tamamen felç eden şehirdeki gibi insanları eve hapseden bir kış değil” diye konuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunceli kar

En Çok Okunan Haberler

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Fas'ta evlendiler! İşte nikahtan kareler

Fas'ta evlendiler! İşte nikahtan kareler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
150 lira kira veriyor, elektrik parası ödememek için karanlıkta oturuyor

150 lira kira veriyor, elektrik parası ödememek için...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF): Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik

'Tespit ettik' dedi, gündemi sarsacak o rakamı açıkladı!

Sanıktan skandal sözler: Gülen aldığı kararları peygamberle istişare etmiş!

Sanıktan skandal sözler: Peygamberle istişare etmiş!

'Torbacı Nene' için mahkeme kararını verdi!

'Torbacı Nene' olarak biliniyor! İfadesi şaşkınlık yarattı

Son dakika! Konya merkezli 31 ilde askerlere yönelik FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Şarampolden yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Şarampolden yuvarlanan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.