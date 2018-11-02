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Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 11:00 | Son Güncelleme

Tunceli merkezde bulunan Sarıtaş Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan bir jandarma er, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Sarıtaş Jandarma Karakolu'nda bu sabah yapılan içtima ve kahvaltıya katılmadığı fark edilen ismi öğrenilemeyen bir jandarma er, arkadaşları tarafında yatakhanede uyur vaziyette bulundu. Arkadaşlarının uyandırma çabaları sonuçsuz kalınca durum karakoldaki komutanlara bildirildi.

Karokoldaki revirde görev yapan sağlık personeli, askere kalp masajı yaptı. Asker, karakola sevk gedilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Jandarma asker

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
hayatını kaybetti değil ŞEHİT OLDU yazacaksınız! Vatani görevini yerine getirirken hayatını kaybedenler dinen de kanunen de şehit sayılır. Allah şehidimize rahmet ailesine sabır versin
@ayyytekin Allah yolunda canını verenler şehittir belki adam ataist nerden biliyorsun
mekanı cennet olsun şehidimizin
Allah rahmet eylesin. Askerlere dua okuyun. Bu ara cok ölüm olmaya basladi.
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