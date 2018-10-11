Tunceli merkezli 10 ilde operasyon!

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY terör örgütünün mensupları arasında iletişimi sağlamak üzere kullanma talimatı verdiği operasyonel hatları kullandıkları tespit edilen örgüt mensuplarını yakalamak üzere Tunceli merkezli 10 ilde (İstanbul, Erzurum, Bursa, Adana, Elazığ, Mersin, Diyarbakır, Kastamonu, Uşak) gerçekleştirilen operasyonda 9 şahıs ve daha önceden FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında aranan 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplamda 10 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.
Açıklamada FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü de kaydedildi.
İHA
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