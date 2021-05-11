Tunceli Valiliği'nden bir vatandaşın operasyonda öldürüldüğü iddiasına ilişkin açıklama

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 7 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda hava bombardımanı ile sivilin öldürüldüğü" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belirtilen tarihte güvenlik güçlerimizce Ovacık ilçemizin kırsalında faaliyet gösteren PKK terör örgütü mensuplarının eylem yapmak amacıyla yer değiştireceklerinin değerlendirilmesi üzerine, terör örgütü üyelerinin tahmini olarak gidebilecekleri güzergahlarda tedbir alınmış ve adli makamların bilgisi dahilinde şüpheli araçlar ve kişiler kontrol edilmeye başlanmıştır. Oluşturulan kontrol alanlarının birine yaklaşan bir aracın içerisinden güvenlik görevlilerimize ateş açılmış, güvenlik görevlilerimizce ateşe karşılık verilmesi üzerine araç yoldan ayrılarak yol kenarında bulunan dere yatağına doğru yönelmiş ve orada durmuştur. Bu sırada aracın içerisinde bulunan ve yakalanacaklarını anlayan teröristlerden bir ya da birkaçı beraberindeki patlayıcıları infilak ettirmişlerdir."