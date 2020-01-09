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  4. Tunceli'de çocuklara cinsel istismar iddiasında tutuklu sayısı 3 oldu

Tunceli'de çocuklara cinsel istismar iddiasında tutuklu sayısı 3 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, çocuklara cinsel istismarda bulunup, uygunsuz görüntülerini kaydeden Harun Y.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, çocuklara cinsel istismarda bulunup, uygunsuz görüntülerini kaydeden Harun Y. (42) ile bir şüphelinin tutuklanmasının ardından, bugün ifade işlemi tamamlanan diğer şüpheli de mahkemece tutuklandı. İsimleri açıklanmayan tutuklu 2 kişinin, önceki yıllarda Harun Y.'nin cinsel istismarına uğradıkları iddia edildi.
Pertek'te bilgisayar tamirciliği yapan Harun Y.'nin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından Harun Y. ile ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Harun Y.'nin telefon ve bilgisayarında jandarma ekiplerince yapılan incelemede çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu görüntülere ulaşıldı. Jandarmadaki sorgunun ardından Harun Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi. İsmi açıklanmayan diğer şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlanmasıyla bugün çıkarıldığı adliyedeki mahkemede tutuklandı.
TUTUKLANAN 2 ŞÜPHELİYE DE İSTİSMARDA BULUNMUŞ
Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında, isimleri açıklamayan tutuklanan 2 şüphelinin önceki yıllarda Harun Y.'nin istismarına uğradıkları iddia edildi. Jandarma ekipleri, Harun Y.'nin cep telefonunda yaptığı incelemede şu ana kadar 5 erkek çocuğunun mağdur olarak tespit etti.
KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDA TAKİPSİZLİK ALMIŞ
Ekipler, soruşturmayı sürdürürken, Harun Y.'nin 2018'de Pertek'te zihinsel engelli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla Pertek Cumhuriyet Savcılığı'nca hakkında takipsizlik kararı verdiği öğrenildi. Harun Y.,hakkında verilen takipsizlik kararının, yeni başlatılan soruşturma kapsamına alınacağı bildirildi.

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