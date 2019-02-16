Tunceli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pertek ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kadir Gündoğdu idaresindeki 23 AAD 241 plakalı minibüs, ilçe çıkışındaki kavşakta, Oğuz Çiçek'in kullandığı 26 ZD 155 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralılar Elazığ ve Tunceli'deki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, minibüste, Pertek Termal Tesislerine fizik tedavi için gelen ve Elazığ'a dönenlerin bulunduğu öğrenildi.
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