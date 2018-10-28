Tunceli'de operasyona katılan 2 askerin şehit olması

Tunceli 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını da ziyaret eden Ersoy ve beraberindekiler, Jandarma Özel Harekatçılarla (JÖH) bir araya geldi.

Daha sonra Tunceli Valiliğini ziyaret eden Ersoy, Vali Sonel ile ilde devam eden çalışmalar ve operasyonlar hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından daha önce görev yaptığı Nazımiye ilçesine geçen Ersoy, Kaymakamlığı ziyaret etti.

Ersoy, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte, 2 askerin şehit olduğu, Nazımiye ilçesi Sarıyayla köyü Sarıbudak mezrası kırsalındaki 2 bin 300 rakımlı bölgeye askeri helikopterle giderek incelemede bulundu.

Burada JÖH'lere seslenen Ersoy, terörle mücadelede Tunceli'de son aylarda büyük başarılara imza atıldığını söyledi.

Teröristlere tarihte hiç görülmemiş bir ders verildiğini ifade eden Ersoy, "Kendilerine, bu coğrafyanın dağlarını, mağaralarını yuva yapmış alçaklar, bugün sizlerin kahramanlığı, mücadelesi ve gücü sayesinde kafalarını inlerinden çıkaramaz hale geldiler." dedi.

Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Ersoy, şunları dile getirdi:

"Kırk yıldır bu millete bu eziyeti yapan, bu üzüntüyü yaşatan, sivil, asker ayrımı yapmayan, yaşlı, genç, çocuk ayrımı yapmayan, milletimizin kanını emen bu hainlere tarihte olmadığı kadar güzel bir üstünlük yakalamışken, bir tek köpek bile kalmayana kadar bu dağlarda operasyonlarımıza ve mücadelemize devam edeceğiz. Devletimiz, milletimiz sizlerle, milletimizin duası sizlerle birlikte."

- "Teröristlerin dörtte üçünü etkisiz hale getirdik"

Ziyarette konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelenin sürdürüleceğini söyledi.