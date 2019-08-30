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Tunceli'de Zafer Bayramı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

  TUNCELİ'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Tunceli'de Zafer Bayramı kutlandı

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.
Valilik bahçesindeki tören, Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Vali Tuncay Sonel'in makamdaki tebrikleri kabulünün ardından tören, çeşitli etkinliklerle sürdü. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusuna mesajı ve Ccumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasıyla tören sona erdi.

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Tunceli'de Zafer Bayramı kutlandıTunceli'de Zafer Bayramı kutlandıTunceli'de Zafer Bayramı kutlandıTunceli'de Zafer Bayramı kutlandı

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