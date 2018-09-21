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Tunceli'den İdlib'e giden askerler dualarla uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

Tunceli'den İdlib'e giden askerler dualarla uğurlandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli 4. Komando Tugay Komutanlığında görevli 1 tabur asker, yeni görev yerleri İdlib'e düzenlenen törenle uğurlandı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Rusya ile sağlanan mutabakat sonrası İdlib'e ilave asker gönderilmesi kararı alındığı anımsatıldı.

Tunceli'den İdlib'e gidecek askerler için 4. Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendiği belirtilen açıklamada, programa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcıları Akın Zor ve Selçuk Yosunkaya, İl Jandarma Komutanı Sinan Şen ve İl Emniyet Müdür Vekili Kazım Oratay'ın katıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, Vali Sonel törende şunları kaydetti:

"Bugün aranızda olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepiniz alnı öpülesi kahramansınız. Mehmetçiklerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, Tunceli'miz de dahil olmak üzere yurdun dört bir köşesinde destanlar yazdı. Yurt dışında El Bab'da, Afrin'de destanlar yazdınız. Yine onurlu bir görev için bugün sizleri yolcu edeceğiz. Sizleri İdlib'de olası bir durumda orada görev almanız için buradan uğurlayacağız. Bu vesileyle canlarını vatan, bayrak, millet uğruna seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda rahmetle, şükranla, saygıyla anıyoruz. İnşallah Türk askeri olarak orada görevinizi en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Hem ülkemizi hem milletimizi hem de asil bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Bizler sizlere güveniyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yüce Rabbim vatanımıza, bayrağımıza, milletimizin birlik ve beraberliğine göz diken hainlere fırsat vermesin. Hepinizin yolu açık olsun. Allah sağlıkla gidip dönmeyi nasip etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun."

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kurban kesiminin ardından askerlerin uğurlanmasıyla sona erdi.

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4. Komando Tugay Komutanlığı asker İdlib Tunceli

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