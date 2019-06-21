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Tünelde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 23:10 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, tünelde sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Tünelde duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, tünelde sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Değirmenağzı Tünelleri'nde meydana geldi. Şaban Tekinbaş (54) yönetimindeki 67 TK 372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarptı. Takla atan otomobildeki sürücü Şaban Tekinbaş ile Azime Tekinbaş (57) ve Şule Tekinbaş (49) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Şule Tekinbaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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