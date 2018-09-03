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Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak özelliği nedir? (Hadi İpucu 3 Eylül 20.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

3 Eylül Pazartesi akşamı yapılacak Hadi yarışmasında sorulacak bir soru için ipucu paylaşıldı. Bu sefer ipucu ülke bayrakları ile ilgili. İpucunda Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak noktasına işaret ediliyor. Peki Singapur bayrağı, Tunus bayrağı, Singapur’un bayrağı nasıl ve ortak noktaları nedir? İşte günün Hadi ipucu ve bugün yarışmada verilecek ödül miktarı...

Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak özelliği nedir? (Hadi İpucu 3 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında her gün bir soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 3 Eylül Pazartesi günü 20.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de bayrak konulu ipucu verildi. İpucunda bayrak resimleri veriliyor ve Tunus, Bahreyn, Singapur’un bayraklarının ortak noktası soruluyor.

TUNUS, BAHREYN VE SİNGAPUR BAYRAKLARININ ORTAK NOKTASI RENKLERİ

Hadi ipucunda ortak noktası sorulan Tunus, Bahreyn ve Singapur bayraklarının üçü de kırmızı beyaz renklerden oluşuyor. Tunus ile Singapur’un bayraklarında ayrıca Hilal ve yıldız da ortak nokta ki bu durum şıklarda bir şaşırtmaca olarak verilebilir. Tabii soru da hangisinde ay yıldız yoktur diye de sorulabilir. Bu durumda cevap Bahreyn olacaktır.

tunus-bahreyn-singapur-bayraklari

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 20.30’da yapılacak ve soruların ekstra zor olacağı söylenen Hadi yarışmasında para ödülü 5 bin TL olarak açıklandı.


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Anahtar Kelimeler:
Tunus Bahreyn Singapur bayrak Hadi ipucu

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