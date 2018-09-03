Tunus, Bahreyn ve Singapur’un bayraklarının ortak özelliği nedir? (Hadi İpucu 3 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında her gün bir soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 3 Eylül Pazartesi günü 20.30’da yapılacak yeni yarışmada çıkacak bir soru için de bayrak konulu ipucu verildi. İpucunda bayrak resimleri veriliyor ve Tunus, Bahreyn, Singapur’un bayraklarının ortak noktası soruluyor.
Hadi ipucunda ortak noktası sorulan Tunus, Bahreyn ve Singapur bayraklarının üçü de kırmızı beyaz renklerden oluşuyor. Tunus ile Singapur’un bayraklarında ayrıca Hilal ve yıldız da ortak nokta ki bu durum şıklarda bir şaşırtmaca olarak verilebilir. Tabii soru da hangisinde ay yıldız yoktur diye de sorulabilir. Bu durumda cevap Bahreyn olacaktır.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu akşam 20.30’da yapılacak ve soruların ekstra zor olacağı söylenen Hadi yarışmasında para ödülü 5 bin TL olarak açıklandı.
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