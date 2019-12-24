Tunus Cumhurbaşkanı Libyalı temsilcilerle ülkedeki krizi görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya Kentleri ve Kabileleri Yüksek Kurulu temsilcileriyle ülkedeki krizin çözümü için bir girişim başlatılması konusunu görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, Yüksek Kurul temsilcileriyle Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

Said görüşme sırasında, söz konusu girişimin başka girişimlere zemin hazırlayabileceğini belirtti ve bu girişimlerin başarılı olması temennisinde bulundu.

Libya krizinin ancak Libyalılar tarafından çözülebileceğine vurgu yapan Said, Libya halkının hiç kimsenin vesayetine girmeyi kabul etmeyeceğini ve ülkedeki meşru yönetimi destekleyen bir girişimin başlatılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kayid es-Sibsi de Ocak 2017'de Mısır ve Cezayir'in desteğiyle Libya krizinin çözümü için bir girişim başlatmıştı. Söz konusu girişim kapsamında Libya'da çatışan taraflara, devletin inşası için diyalog masasına oturma çağrısı yapılmıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

