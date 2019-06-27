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Tunus'taki Bahreyn Büyükelçiliği önünde Manama Çalıştayı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 00:37 | Son Güncelleme

Tunus'taki Bahreyn Büyükelçiliği önünde Manama Çalıştayı protestosu

TUNUS (AA) - Tunuslular, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayını protesto için başkent Tunus'taki Bahreyn Büyükelçiliği binası önünde bir araya geldi.

Bahreyn'in Manama Çalıştayı'na ev sahipliği yapmasını İsrail ile normalleşme şeklinde değerlendiren göstericiler, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine "çözüm" iddiasıyla öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" planı ile Arap ülkelerinin bu plan karşısındaki tutumunu kınayan pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan Tunus Hoşgörü Derneği Başkanı Salahaddin el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manama Çalıştayı'nı "utanç çalıştayı" olarak nitelendirdi.

Çalıştayın, temel sloganı; "Filistin'deki Arap ve Müslümanların, tarihi haklarından vazgeçmesi ve Kudüs'ün Yahudileştirilmesi" olan bir anlaşmanın çerçevesinde yapıldığını söyleyen Mısri, "Tunus halkı, tüm Arap ve İslam ümmeti ve dünyadaki tüm özgürlerle beraber bu anlaşmaya 'hayır' diyor." dedi.

Mısri, halk faaliyetlerinin, Filistin halkının direnişini güçlendireceğini aktardı.

Direniş ve Siyonizmle Mücadele Ulusal Komisyonu" üyesi Aide Amami de "Manama Çalıştayı, Balfour Deklarasyonu'nun bir nüshası gibi ancak bu, Arapların eliyle yapılıyor." diye konuştu.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Bahreyn büyükelçilik Tunus

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