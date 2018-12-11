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Tüp bebek adetin kaçıncı günü yapılır?

Op. Dr. Seval Taşdemir Op. Dr. Seval Taşdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 11.12.2018 12:13 | Son Güncelleme

Tüp bebek tedavisi genel olarak 5 farklı aşamadan oluşur. Bu aşamalar tedavinin gidişatı açısından son derece önemli. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, tüp bebek tedavisinin aşamaları ve ‘doğru zamanın ne zaman’ olduğu konusuna açıklamalarda bulundu.

Tüp bebek adetin kaçıncı günü yapılır?

Bebek isteyen çiftler ve uzman doktor ile belirlenen bu aşamalarda yapılması gerekenler belirlidir ve aşamaların başarılı bir şekilde geçilmesinden sonra çiftler bebek sahibi olabilirler.

Klasik tüp bebek uygulaması ve mikroenjeksiyon olmak üzere iki farklı tüp bebek uygulaması bulunur. Her iki yöntemin de aşamaları arasında herhangi bir fark bulunmaz.

Ancak mikroenjeksiyon yöntemi günümüzde klasik yönteme göre daha sık tercih edilir. Klasik yöntemde sperm hücreleri kendi kendine yumurta hücresini döllerken, mikroenjeksiyon yönteminde ise tek bir sperm hücresi, yumurta hücresinin içerisinde enjekte edilir.

TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI?

Tüp bebek tedavisine başlanmadan önce kandaki FSH, LH, TSH, E2 ve Prolaktin seviyelerine bakılması gerekir. Bu verilerin en doğru bir şekilde elde edilebilmesi için adetin 2. veya 3. gününde yapılması gerekir.

Tedavi görecek olan kişinin yapılacak kan testinden önce herhangi bir şekilde aç olmasına gerek olmaz. İlk gün de aynı zamanda ultrasonla görüntüleme gerçekleştirilir.

Bunun nedeni ise yumurtalıklarda ya da rahimde tüp bebek tedavisini engelleyebilecek herhangi bir rahatsızlığın olup olmadığını kontrol etmektedir.

Tedavi için uygun koşullar elde edildiğinde de tedaviye başlamak için herhangi bir engel bulunmaz. Tedavi yöntemi ise kadının yaşına, kan tahliline, yumurtalık kapasitesine ve diğer değerlerine göre değişiklik gösterir.

DİĞER AŞAMALAR

Tedavinin ilk aşamasında anne adaylarına uygulanacak olan hormon tedavisi ile yumurtalıkların üzerindeki hassasiyet arttırılır ve yumurta oluşumu sağlanır.

Yumurta gelişiminden sonra kandaki östrojen seviyeleri kontrol edilir. Daha sonra ise yumurta toplama aşaması bulunur. Bu aşama çatlatma iğnesi uygulandıktan yaklaşık 1.5 gün sonra gerçekleştirilir.

Bu işlemde herhangi bir rahatsızlık yaşanmaması için anestezi kullanılır. Toplanan yumurtalar bir sonraki adımda sperm hücreleri ile döllenir. Yumurtaların döllenmesi tamamlandıktan sonra da yumurtanın transfer edilebilecek hale gelmesi beklenir.

Döllenen yumurtaların gelişimine bakılarak aralarından kaliteli olanlar tercih edilir. Bu aşamada hastalar isterlerse embriyo dondurma yöntemine de dahil olabilirler. Kaliteli embriyo seçildikten sonra hastaya transfer edilir. Transfer aşamasında herhangi bir şekilde anestezi uygulamasına gerek yoktur.

Op. Dr. Seval Taşdemir
Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı

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tüp bebek kadın sağlığı

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