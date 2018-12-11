Tüp bebek adetin kaçıncı günü yapılır?

Bebek isteyen çiftler ve uzman doktor ile belirlenen bu aşamalarda yapılması gerekenler belirlidir ve aşamaların başarılı bir şekilde geçilmesinden sonra çiftler bebek sahibi olabilirler.

Klasik tüp bebek uygulaması ve mikroenjeksiyon olmak üzere iki farklı tüp bebek uygulaması bulunur. Her iki yöntemin de aşamaları arasında herhangi bir fark bulunmaz.

Ancak mikroenjeksiyon yöntemi günümüzde klasik yönteme göre daha sık tercih edilir. Klasik yöntemde sperm hücreleri kendi kendine yumurta hücresini döllerken, mikroenjeksiyon yönteminde ise tek bir sperm hücresi, yumurta hücresinin içerisinde enjekte edilir.

TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI?

Tüp bebek tedavisine başlanmadan önce kandaki FSH, LH, TSH, E2 ve Prolaktin seviyelerine bakılması gerekir. Bu verilerin en doğru bir şekilde elde edilebilmesi için adetin 2. veya 3. gününde yapılması gerekir.

Tedavi görecek olan kişinin yapılacak kan testinden önce herhangi bir şekilde aç olmasına gerek olmaz. İlk gün de aynı zamanda ultrasonla görüntüleme gerçekleştirilir.