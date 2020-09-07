Tüp bebek mi yoksa aşılama mı?

Seçenekleri sizin ve eşinizin özel ihtiyaçlarına bağlı olarak göz önünde bulundurmanız gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, tüp bebek ve aşılama yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi:

RAHİM İÇİ AŞILAMA NEDİR?

“Suni tohumlama olarak da bilinen IUI (intrauterin inseminasyon – rahimiçi aşılama) muayenehane ortamında gerçekleştirilen basit bir işlemdir.

Doktor, daha önce laboratuvarda toplanan ve işlenen spermi rahim boşluğuna yerleştirir. Yerleştirmeden önce laboratuar spermi seminal sıvıyı alarak ve spermi konsantre ederek ‘yıkar’.

Aşılama, yumurtlama işlevini artırmak için doğurganlık tedavilerinin yardımıyla veya kadının doğal yumurtlama sırasında gerçekleştirilebilir.

Sperm rahim boşluğuna, daha yükseğe olacak şekilde yerleştirilir, böylece rahim ağzını bypass eder ve fallop tüplerinden geçişi kısaltır. Bu, yumurtayla karşılaşma şansı olan sperm sayısını artırır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ NEDİR?

In vitro fertilizasyon (IVF – Tüp bebek tedavisi), bir erkeğin spermiyle kadının yumurtalarının laboratuvar ortamında kadının vücudunun dışında birleştirildiği bir doğurganlık tedavisi veya yardımcı üreme teknolojisi prosedürüdür.