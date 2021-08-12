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Tüp bebek tedavisi hangi durumlarda, kimlere uygulanır?

12.08.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüp bebek tedavisi hangi durumlarda uygulandığı çocuk sahibi olmayı düşünen pek çok çiftin merak ettiği bir konu. Tüp bebek tedavisi uygulanması sperm ve yumurtlama ile ilgili sorun yaşayan çiftler için devreye giren bir uygulama. Peki tüp bebek tedavisinden önce başka yöntemler denenmeli mi? Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlere uygulanan tüp bebek tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Tüp bebek tedavisi hangi durumlarda, kimlere uygulanır?

Tüp bebek, döllenmenin vücut dışında gerçekleştiği bir doğurganlık tedavisi türüdür. Çok çeşitli doğurganlık sorunları olan kişiler için uygundur ve birçok insan için mevcut olan en yaygın kullanılan ve başarılı tedavilerden biridir.

IVF NEDİR?

Tüp bebek, doğal yollarla gebe kalamayan kişiler için yaygın bir tedavi yöntemidir. Genellikle IVF'de kadının yumurtalıkları birkaç yumurta üretmesi için uyarmak için ilaçları (doğurganlık hormonları) vardır. Yumurtalar daha sonra toplanır ve bir laboratuvarda sperm ile karıştırılır.

Tüp bebek, sperm kalitesi 'normal' olarak kabul edildiğinde gerçekleştirilir. Sperm kalitesiyle ilgili düşük hareketlilik veya sayı gibi sorunlar varsa, bunun yerine intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) adı verilen bir prosedür kullanılabilir. Alınan spermler embriyolog tarafından yumurtaya enjekte edilir.

Döllenme başarılı olursa, embriyoların 2 – 6 gün arasında gelişmesine izin verilir. Bu, embriyoloğun en güçlü embriyoyu seçmesine yardımcı olur ve daha sonra başarılı bir doğumun devam etmesini umarak kadının rahmine geri aktarılır.

Genellikle birkaç kaliteli embriyo oluşturulur. Bu durumlarda normalde en iyi uygulama kalan embriyoları dondurmaktır çünkü iki embriyoyu rahme geri koymak, sağlık riskleri taşıyan ikiz veya üçüz doğurma şansınızı artırır. Dondurulmuş embriyolarınızı daha sonra ilk döngünüz başarısız olursa veya başka bir bebek denemek istiyorsanız kullanabilirsiniz.

HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Düşük sperm sayısı, polikistik over sendromu gibi durumlar nedeniyle yumurtlama ile ilgili sorunlar, fallop tüpleri ile ilgili sorunlar, endometriozis, kalıtsal genetik bozuklukları çocuklarınıza geçirmekten kaçınma arzusu gibi nedenlerle tüp bebek tedavisi uygulanabilir.

Tıkanmış veya hasar görmüş fallop tüpleri, açıklanamayan doğurganlık sorunları olan veya başarısız olan diğer tedaviler kadınlar, sperm sayısı düşük olan veya anormal şekli veya hareketi olan yüksek sayıda spermi olan erkekler, yumurtlamada güçlük çeken ve diğer tedavilerde başarılı olamayan kadınlar tarafından tercih edilir. Daha az invaziv tedavilerle başarılı olma olasılığı daha düşük olan yaşlı kadınlara da uygulanır.

Kemoterapi ve radyoterapi doğurganlığınıza zarar verebileceğinden, kanserli kişiler bazen sağlıklı yumurtalarını veya spermlerini dondururlar. Bu yumurtalar veya spermler daha sonra çözülebilir ve kanser tedavisi bittikten sonra IVF'de kullanılabilir.

ÖNCE BAŞKA DOĞURGANLIK TEDAVİLERİ DENENMELİ Mİ?

Bazı insanlar için IVF, başlangıçtan itibaren tercih edilen tedavidir. Tedavi seçeneklerini doktorunuz veya doğurganlık uzmanınızla görüşmelisiniz.

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