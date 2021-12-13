Tüp bebek tedavisi öncesi yaptırılması gereken testler nelerdir?

Tüp bebek (IVF) bir tür yardımcı üreme teknolojisidir. Bir kadının yumurtalıklarından yumurta almayı ve onları spermle döllemeyi içerir. Bu döllenmiş yumurtaya embriyo denir. Embriyo daha sonra saklanmak üzere dondurulabilir veya bir kadının rahmine transfer edilebilir.

Tüp bebek, bebek sahibi olmak isteyen infertilite hastalarına yardımcı olur. IVF'nin gerekli olabileceği kısırlık sorunları 40 yaş üstü kadınlarda doğurganlığın azalması, tıkalı veya hasarlı fallop tüpleri, azalmış yumurtalık fonksiyonu, endometriozis, rahim fibroidleri, düşük sperm sayısı veya sperm şeklindeki anormallikler gibi erkek kısırlığı ve açıklanamayan kısırlıktır.

Ebeveynler, genetik bir bozukluğu çocuklarına geçirme riski taşıyorlarsa IVF'yi tercih edebilirler. Tıbbi laboratuvarda, embriyoların genetik anormallikleri tespit edilebilir. Bu sayede genetik kusurları olmayan embriyolar transfer edilerek sağlıklı bebek sahip olunması sağlanabilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ ÖNCESİ YAPTIRILMASI GEREKEN TESTLER

IVF'ye başlamadan önce, kadınlar önce yumurtalık rezerv testine tabi tutulur. Bu, kan örneği almayı ve bunu folikül uyarıcı hormon (FSH) seviyesi için test etmeyi içerir. Bu testin sonuçları, yumurtalarınızın boyutu ve kalitesi hakkında bilgi verir.

Tüp bebek tedavisinde ayrıca rahminiz de muayene edilir. Rahminizi görüntülemek için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanan ultrason çekimini içerebilir. Bu işlem rahminizin sağlığını ortaya çıkarır ve doktorun embriyoları yerleştirmenin en iyi yolunu belirlemesine yardımcı olur.

Erkeklerin de sperm testi yaptırması gerekir. Bu test spermin sayısı, boyutu ve şekli için laboratuvarın analiz edeceği bir meni örneğinin verilmesini içerir. Sperm zayıf veya hasarlı ise intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) adı verilen bir prosedür gerekli olabilir. ICSI işleminde sperm doğrudan yumurtaya enjekte edilir. ICSI, IVF sürecinin bir parçası olabilir.

TÜP BEBEK NASIL YAPILIR?

IVF'de yer alan beş adım vardır: uyarım, yumurta toplama, dölleme, embriyo kültürü ve transferdir.

Her kadın normalde her adet döngüsü sırasında bir yumurta üretir. Bununla birlikte, IVF birden fazla yumurta gerektirir. Birden fazla yumurta kullanmak, canlı bir embriyo geliştirme şansını artırır. Vücudunuzun ürettiği yumurta sayısını artırmak için doğurganlık ilaçları almanız gerekebilir. Bu süre zarfında doktorunuz yumurta üretimini izlemek ve onları ne zaman alacağı hakkında bilgi edinmek için düzenli kan testleri ve ultrasonlar yapar.

Yumurta alımı foliküler aspirasyon olarak bilinir. Anestezi ile yapılan cerrahi bir işlemdir. Bu işlemde bir iğne vajinanızdan, yumurtalığınıza ve yumurta içeren bir folikül içine yönlendirmek için bir ultrason çubuğu kullanılır. İğne, her bir folikülden yumurtaları ve sıvıyı toplar.

Baba adayından sperm alınır. Laboratuvar ortamında sperm ile yumurtalarla birleştirilir. Döllenmiş yumurta takip edilir. Elde edilen embriyolar genetik koşulların tespiti için teste tabi tutulabilir.

Embriyolar yeterince büyük olduğunda implante edilebilirler. Bu normalde döllenmeden üç ila beş gün sonra gerçekleşir. İmplantasyon, vajinanıza, serviksinizi geçerek ve rahminize yerleştirilen bir kateter adı verilen ince bir tüpün yerleştirilmesini içerir.

Hamilelik, embriyonun kendisini rahim duvarına implante etmesiyle oluşur. Bu 6 ila 10 gün sürebilir. Bir kan testi hamile olup olmadığınızı belirler.

Bu aşamadan sonraki süreç doğal hamilelikle aynı şekilde ilerler. Tüp bebek tedavisi için daha ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman bir doktordan destek alınması gerekir.

