Tüp bebek tedavisinde başarı oranını artırmak için neler yapılabilir?

T\u00fcp bebek tedavisi i\u00e7in ba\u015fvuran hastalara e\u011fer t\u0131bbi bir endikasyon yoksa bu tedavi hmen uygulanmamal\u0131d\u0131r. \u00d6ncesinde bir haz\u0131rl\u0131k d\u00f6nemi olmas\u0131 tedavinin ba\u015far\u0131 oran\u0131n\u0131 art\u0131racakt\u0131r.\nPARTNER Prestijli okulda rezalet! Be\u015f \u00f6\u011frenciyle birden...Anne olma \u015fans\u0131 azalan kad\u0131nlara, kendi k\u00f6k h\u00fccresiyle bebek sahibi olma \u015fans\u0131 Yapt\u0131rd\u0131ktan sonra cinsel doyumu art\u0131r\u0131yor!
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