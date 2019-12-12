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Tüp bebek tedavisinde başarı oranını artırmak için neler yapılabilir?

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ümmügülsüm Soytürk tüp bebekte başarı oranını artırmak için yapılabilecekleri ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Tüp bebek tedavisi için başvuran hastalara eğer tıbbi bir endikasyon yoksa bu tedavi hmen uygulanmamalıdır. Öncesinde bir hazırlık dönemi olması tedavinin başarı oranını artıracaktır.


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