Tüp bebek tedavisinde en sık sorulan soru: “Embriyo transferi sonrasında ne yapmalıyım?”

Pek çok hasta, embriyo transferinden sonra embriyonun tutunma şansını artırmak için ne yapabileceğini sorar. Öncelikle implantasyonun büyük olasılıkla kontrolümüz dışında olduğunu kabul etmek zor olsa da bu durum sizi gereksiz yere strese girmekten alıkoyar.

Rahmin tutuculuğu pek çok faktöre bağlıdır; anatomik bozukluklar, otoimmun hastalıklar, hormonal problemler bu durumu etkileyebilir. Tüp bebek işleminden önce yapılan pek çok tahlil ve işlemin amacı da olası problemlerin önüne geçmektir.

Çoğu tutunma problemleri embriyodaki genetik problemlerden kaynaklanır ve yaşla artış gösterir. Ayrıca yumurta kalitesindeki problemler de tutunma konusunda başarısız embriyoların gelişimine neden olabilir.

Hangi embriyonun başarıyla rahime tutunacağı en çok iki faktörle ilişkilidir;

Embriyonun rahim duvarına tutunma durumudur. Taze transfer yapılan tüp bebek tedavisi döngüleri yumurta toplama işleminden 6-10 gün sonra meydana gelir. Bu da 28 günlük bir adet döngüsünde yaklaşık 20-24. günler civarına denk gelir.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, embriyonun tutunma olasılığını artıracak ipuçları hakkında şu bilgileri verdi:

Yine de atacağınız bazı adımlar, sizi embriyo transferine hazırlayacak ve transfer sonrası başarı olasılığını artıracaktır.

RAHAT OLUN

Transfer sonrası yatak istirahatinin faydasına dair bir bulgu olmamakla beraber, gebelik testine kadar stresten uzak durmak önemlidir. Ayrıca yeterli uyku ve vücudun sesini dinlemek de faydalı olacaktır. İşten birkaç gün uzaklaşarak evde tv izleyip etrafta küçük yürüyüşlere çıkmak faydalı olabilir.

AŞIRI EGZERSİZDEN VE ÇOK SIK CİNSEL İLİŞKİDEN KAÇININ

Günlük aktivitenizi kısıtlamak gerekmese de çok zorlu bir egzersiz programı bu dönem için pek de uygun olmayacaktır. Yumurtalıklar uyarılmanın etkisiyle hala büyük ve hassastır. Aşırı egzersiz rahmin kasılmalarını uyaracaktır. Ayrıca çok sık cinsel ilişkiden kaçının.

SANKİ HAMİLEYMİŞSİNİZ GİBİ BESLENİN

Beslenme tabi ki önemlidir ama gıdalara aşırı odaklanırsanız dengeli beslenmeden uzaklaşabilirsiniz. İmplantasyon için en iyi diyet, dengeli diyettir. Protein, lif ve sebzeden zengin olmalıdır. Tabi ki alkol, nikotin ve kafeinden uzak durmalısınız.

YÜKSEK ISI ORTAMLARINDAN UZAK DURUN

Sıcak banyolar, sıcak yoga ve iç ısınızı artıracak aktivitelerden kaçınmanız gerekir. En güzeli ılık banyo veya havuzda yüzmektir. Özellikle çok sıcak banyo yapmaktan kaçınmanız iyi olur.”

Çeyiz alışverişinin olmazsa olmazları



