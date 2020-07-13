Tüp bebek tedavisinde hata endişesi! Sperm-yumurta-embriyo karışabilir mi?

Tüp bebek yöntemi dünyada ve Türkiye’de uzun süredir kullanılan yaygın bir teknoloji ve bu sayede dünyada bugüne kadar 8 milyondan fazla çocuk meydana geldi. Bu kadar sık kullanılan ve her geçen gün artan sayıda uygulamanın yapıldığı tüp bebek yönteminde birtakım güvenlik önlemlerinin alınması neredeyse kaçınılmaz hale geldi. Özellikle de sperm-yumurta-embriyo karışmasının önüne geçilmesi için birtakım özel sistemlerin kullanımı büyük önem taşıyor. Bunlar arasında çipli güvenlik sistemleri ile sperm-yumurta-embriyo karışma riski neredeyse sıfıra iniyor.

Güvenlik sistemlerinin tedaviye gelen hastalar üzerinde de olumlu etki yarattığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Recai Pabuçcu, çiftlerin tedavilerine başladıkları ve güven içerisinde sürdürebildikleri bu yöntemin önemini, nasıl uygulandığını ve avantajlarını anlattı.

“Bilgisayar tabanlı güvenlik sistemleri, tüp bebek tedavisi gören hastalara ait sperm ve yumurta örneklerinin, kablosuz çiplerle hatasız olarak eşleştirilmesi ve tüm tedavi aşamalarında (Sperm testi, Yumurta toplama, yumurtaların takip edilmesi, Embriyo Transfer işlemi, Embriyo ve Sperm dondurma işlemleri) kablosuz olarak verilerin doğrulamasını ve eşleşmesini kontrol altında tutan elektronik bir güvenlik sistemidir” diyen Prof. Dr. Recai Pabuçcu “Bu nitelikli güvenlik sistemleri ile hastanın tüm bilgileri bu çiplere entegre ediliyor. O örnek o eşe ait mi diye sürekli kontrol edilebiliyor ve bunların hepsi kayıt altında tutuluyor. Anneden alınan örnekle babadan alınan örnek eşleşmediğinde ise sistem alarm veriyor.” diye ekliyor.