Tüp bebek tedavisinde yapay zekâ dönemi nasıl olacak?

Embriyoların sağlıklı olup olmadığı konusunda bilgi veren genetik test PGT, artık yapay zekânın yardımıyla teknolojiyi bir adım öteye taşıyor. Bahçeci Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, tüp bebek tedavisinde yapay zekânın önemi üzerine açıklama yaptı. Ailesinde genetik hastalık öyküsü bulunan çiftlerin ve ileri yaştaki anne adaylarının embriyolarına uygulan PGT’nin, sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesine olanak sağladığını belirten Prof. Dr. Bahçeci, "Genetik hastalık araştırmalarında, embriyolardan alınan hücrelere bakılarak, genlerdeki bozukluklar hakkında bilgi ediniliyor. Kadın yaşı, üreme sağlığı açısından çok hassas bir konu. Yaş ilerledikçe, yumurtalarda ve bu yumurtalardan elde edilen embriyolarda kromozomal düzeyde bozukluklar gelişebiliyor. Bu bozukluklar, kısırlığın en büyük nedenleri arasında bulunuyor" dedi.

'Tıptaki gelişmeler, PGT alanındaki çalışmaları da olumlu yönde etkiledi ve bu test bir ileri seviyeye taşındı'

PGT sürecinin araştırmalar sonrasında elde edilen bilgilerin genetik uzmanı tarafından değerlendirilerek rapor edilmesiyle sonuçlandığını açıklayan Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, 'Ancak uzmanların ikilemde kaldıkları noktalar ve yorum farklılıkları yaşadıkları durumlar da olabiliyor. Bu da genetik açıdan sağlık olup uzmanlar tarafından anormal olarak değerlendirilen bazı embriyoların tedavide kullanılamamasına, yani embriyo kaybına yol açabiliyor. Tıptaki gelişmeler, PGT alanındaki çalışmaları da olumlu yönde etkiledi ve bu test bir ileri seviyeye taşındı' dedi.