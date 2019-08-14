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Tüp bebek tedavisinde yapay zekâ dönemi nasıl olacak?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 14.08.2019 09:40 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, genetik tanı tekniğinin dünya genelinde yıllardır uygulandığını belirterek, artık hasta için daha faydalı bir şekle getirildiğini ve Türkiye’de yapay zekanın kullanıldığı Smart PGT yöntemiyle dünyaya gelen bir bebek bulunduğunu söyledi.

Tüp bebek tedavisinde yapay zekâ dönemi nasıl olacak?

Embriyoların sağlıklı olup olmadığı konusunda bilgi veren genetik test PGT, artık yapay zekânın yardımıyla teknolojiyi bir adım öteye taşıyor. Bahçeci Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, tüp bebek tedavisinde yapay zekânın önemi üzerine açıklama yaptı. Ailesinde genetik hastalık öyküsü bulunan çiftlerin ve ileri yaştaki anne adaylarının embriyolarına uygulan PGT’nin, sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesine olanak sağladığını belirten Prof. Dr. Bahçeci, "Genetik hastalık araştırmalarında, embriyolardan alınan hücrelere bakılarak, genlerdeki bozukluklar hakkında bilgi ediniliyor. Kadın yaşı, üreme sağlığı açısından çok hassas bir konu. Yaş ilerledikçe, yumurtalarda ve bu yumurtalardan elde edilen embriyolarda kromozomal düzeyde bozukluklar gelişebiliyor. Bu bozukluklar, kısırlığın en büyük nedenleri arasında bulunuyor" dedi.

'Tıptaki gelişmeler, PGT alanındaki çalışmaları da olumlu yönde etkiledi ve bu test bir ileri seviyeye taşındı'

PGT sürecinin araştırmalar sonrasında elde edilen bilgilerin genetik uzmanı tarafından değerlendirilerek rapor edilmesiyle sonuçlandığını açıklayan Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, 'Ancak uzmanların ikilemde kaldıkları noktalar ve yorum farklılıkları yaşadıkları durumlar da olabiliyor. Bu da genetik açıdan sağlık olup uzmanlar tarafından anormal olarak değerlendirilen bazı embriyoların tedavide kullanılamamasına, yani embriyo kaybına yol açabiliyor. Tıptaki gelişmeler, PGT alanındaki çalışmaları da olumlu yönde etkiledi ve bu test bir ileri seviyeye taşındı' dedi.

Elde edilen bilgiler dijital veriye çevriliyor

'Embriyolarda var olan pek çok kromozom bozukluğu artık genetik laboratuvarlarda özel cihazlarla detaylı olarak analiz ediliyor' diyen Prof. Dr. Bahçeci, yeni teknik hakkında, 'Hücredeki DNA, genetik yapı, kromozom bilgisi, dijital veriye çevriliyor. Bilgiler tek bir dijital havuzda toplanıyor. Binlerce embriyonun sağlıklı mı yoksa bozuk mu olduğuna dair tüm datalar harmanlanıyor. Cihaz, bilgileri geriye dönük değerlendirdiğinde, daha objektif saptamalar yapabiliyor. Smart PGT’de, subjektivite büyük oranda ortadan kalktığı için elinizde daha yüksek sayıda sağlıklı embriyo oluyor. Bu da daha yüksek klinik başarı demek. Uzman embriyonun durumuna eğitim ve insani yönleriyle karar verirken, yapay zekâ yüz binlerce embriyodan elde ettiği tecrübeyi kullanıyor. Biriken veriyi kullanarak, yorum yapıyor' şeklinde konuştu.

Genetik tanı tekniğinin dünya genelinde yıllardır uygulandığını belirten Prof. Dr. Bahçeci, artık hasta için daha faydalı bir şekle getirildiğini ve Türkiye’de bu teknikle dünyaya gelen bir bebek bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Smart PGT, Ailede genetik bozukluk öyküsü bulunanlar, ileri yaştaki anneler, tekrarlayan gebelik kayıpları ve tüp bebek başarısızlıkları yaşayanlara öneriliyor.

Kaynak: İHA


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